Coloranti bio per il tessile: nasce la partnership tra Albini Next e Bgreen Technologies

ALBINI_next, il think thank di Albini Group nato nel 2019 con l’obiettivo di tracciare nuove frontiere cercando soluzioni innovative per creare i tessuti del futuro, annuncia una partnership con BGreenTechnologies, nata con il supporto del team di Kilometro Rosso, l’innovation district leader in Europa nell’ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico, che oggi ospita oltre 75 realtà – aziende, laboratori e centri di ricerca -, con oltre 2.000 persone che quotidianamente lavorano nel campus.

“Creare sinergie tra realtà apparentemente distanti è una delle mission del nostro Parco tecnologico – afferma Salvatore Majorana, Direttore di Kilometro Rosso – La nascita di questa partnership è per noi un orgoglio e una storia di successo da raccontare. Al Kilometro Rosso si genera innovazione, cerchiamo di essere punto di riferimento per la nascita di nuove sperimentazioni, un luogo dove impresa e ricerca trovano osmosi secondo il paradigma dell’Open Innovation. La nascita di nuovi progetti, come la partnership tra Albini_next e BGreen, dimostra come la contaminazione tra settori diversi sia un ingrediente fondamentale per la nascita di nuove idee che guardano al futuro”.

BGreen è una startup innovativa nata alla fine del 2019 con l’obiettivo di portare le biotecnologie nel tessuto economico italiano al fine di promuovere la transizione economica in atto verso la bioeconomia circolare. BGreen in particolare studia due gruppi di organismi, le microalghe e i funghi filamentosi.

Il progetto in partnership tra Albini_next e BGreen esplora gli utilizzi e vie di valorizzazione dei coloranti bio-based di origine fungina. In particolare, BGreen sta studiando i funghi filamentosi al fine di produrre coloranti sfruttabili in diversi campi d’applicazione, tra cui, grazie ad ALBINI_next, anche quello tessile. I funghi sono in grado di sintetizzare qualsiasi colore: queste molecole, chimicamente simili a quelle sintetiche, rendendo i coloranti fungini molto interessanti per la colorazione dei tessuti, in particolare del cotone.

Il percorso di R&D ha portato BGreen a depositare un brevetto di processo riguardante un metodo di coltivazione fungina innovativo che permette la stimolazione e una pre-estrazione del colorante, senza utilizzare solventi organici pericolosi per l’uomo e l’ambiente. Le ricerche hanno portato all’identificazione di diversi colori, che vanno dai rossi ai gialli per arrivare fino al verde.

“I funghi sono microrganismi incredibili che ben si prestano ad applicazioni industriali dove innovazione, sostenibilità ed esigenze economiche si incontrano – spiega Raffaele Cavaliere, Cso BGreen Technologies -. Oggi, grazie alle ricerche svolte da BGreen presso i propri laboratori e il seguente brevetto depositato, la produzione di coloranti bio-based è realtà”.

A questo punto interviene ALBINI_next, che recupera i coloranti fungini, con l’obiettivo di sviluppare un nuovo processo di tintura tessile che prevede l’utilizzo di questi coloranti a sostituzione dei prodotti derivati da fonti fossili solitamente utilizzati. Il progetto è ancora in fase di laboratorio: ALBINI_next sta valutando il comportamento e le performance di questa tipologia di coloranti. L’intero processo dovrà poi essere industrializzato.

“Siamo ancora in fase sperimentale e contiamo che questo percorso porti ad ottimi risultati – aggiunge Stefano Albini, presidente di Albini -. Si tratta di un progetto molto innovativo, che ci permetterà di estendere le nostre pratiche di colorazione sostenibile, con il duplice scopo di ridurre l’impatto ambientale e migliorare le performance della filiera tessile”.