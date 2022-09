Che tempo fa? Risponde Andrea Bosoni che ha redatto le previsioni per il bollettino ufficiale del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

La situazione a livello Europeo sarà contesa nel corso della prima parte della settimana tra un area anticiclonica sull’Europa Occidentale con perno tra Francia e Inghilterra e una vasta saccatura di origine artica presente sull’Europa centro-orientale.

La nostra regione resta ai margini di entrambe e verrà parzialmente condizionata da impulsi freschi e umidi dai settori orientali che tuttavia daranno luogo a precipitazioni scarse e limitate ai rilievi.

Nel fine settimana primo peggioramento di stampo autunnale con precipitazioni un po su tutta la regione più probabili nella giornata di Domenica.

Giovedì 22 settembre 2022



Tempo Previsto: Condizioni di cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso durante la prima parte della giornata ma con passaggio a tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione entro il pomeriggio; addensamenti nuvolosi invece presenti anche durante la seconda parte della giornata sui rilievi Prealpini ma con scarse possibilità di piovaschi o brevi rovesci.

Temperature: Minime in diminuzione con valori in pianura tra 9°C e 12°C, massime stazionarie con valori di poco superiori ai 20°C in pianura compresi tra 19°C e 22°C.

Venti: Deboli orientali in pianura, deboli settentrionali lungo i rilievi.

Venerdì 23 settembre 2022

Tempo Previsto: Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, dalla sera aumento della nuvolosità a partire dai settori meridionali della regione.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve aumento.

Venti: Deboli variabili in pianura, deboli settentrionali sui rilievi tendenti a ruotare occidentali nel corso della giornata.

Sabato 24 settembre 2022

Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con addensamenti più consistenti lungo i rilievi Alpini e Prealpini.

Prime deboli e isolate precipitazioni possibili dalla tarda mattinata su Oltrepò e settori Occidentali della regione.

Temperature: Minime in aumento, massime in lieve diminuzione.

Venti: Deboli occidentali in pianura, da deboli a moderati sud-occidentali sui rilievi.