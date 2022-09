Brembo, delegazione dell’Alta Austria in visita al Kilometro Rosso

Giovedì 22 settembre Brembo ha accolto una delegazione dell’Alta Austria in visita al Kilometro Rosso per conoscere l’azienda e il campus. L’obiettivo dell’incontro è stato condividere esperienze e soluzioni di fronte alle sfide attuali per il mondo delle imprese. Nella foto, la stretta di mano tra (a sinistra) Roberto Vavassori, Direttore affari pubblici e relazioni istituzionali di Brembo, e (a destra) Markus Achleitner, Ministro dell’economia dell’Alta Austria.

