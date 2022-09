Alice canta Battiato: musica ed emozioni al Donizetti

Bergamo. A poco più di un anno dalla sua esibizione al Lazzaretto, la cantante torna a Bergamo all’interno del cartellone di Molte Fedi sotto lo stesso cielo con un tour che l’ha consacrata come l’unica grande interprete della musica e del pensiero di Franco Battiato. Sarà la splendida cornice del teatro Donizetti ad ospitare il recital di Carla Bissi in arte Alice venerdì 23 settembre alle 20.45.

“Essere riusciti ad invitare Alice nel teatro più importante della città è un grande onore ed una grande occasione per ricordare Franco Battiato a più di un anno dalla sua scomparsa – dichiara Daniele Rocchetti, presidente delle Acli di Bergamo e ideatore della rassegna -. Alice riesce ad omaggiare l’artista siciliano con autenticità ed eleganza, puntando molto su quelle che sono state e restano autentiche affinità elettive. Quello che mi ha sempre intrigato di Battiato è il suo essere un uomo in costante ricerca. Per gran parte del suo percorso musicale è stato attraversato da una spiritualità profonda e sincretica, dove Dio era una fede in forma di aspirazione e una pratica quotidiana. Oggi nessuno sa effettivamente quale fosse il Dio di Battiato. Era un uomo che ha vissuto completamente nel mondo riuscendo a guardarlo da altrove, da uno degli infiniti cosmi lontanissimi a cui si è riferì in forme diverse per cinque decenni. Alice sarà accompagnata al pianoforte in questo viaggio dal maestro Carlo Guaitoli, da tanti anni collaboratore di Battiato in qualità di pianista e direttore d’orchestra”.

L’appuntamento è sold out.

Sempre venerdì 23 settembre alle 17.00 sarà visibile online sul canale Youtube e Facebook della rassegna la seconda lezione sull’ebraismo di Claudia Milani sui precetti e le narrazioni contenuti nella Torah.