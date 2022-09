Tutto pronto per la settimana del Moscato di Scanzo

Tutto pronto per la quarta settimana in compagnia del “Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi” con tantissime le iniziative che vi accompagneranno alla scoperta dell’enogastronomia, dell’arte, della cultura e delle bellezze naturali del territorio.

Giovedì 22 settembre il connubio tra due delle più grandi eccellenze bergamasche vi aspetta. Moscato di Scanzo e Strachitunt si uniscono in una serata di degustazione che vedrà 3 abbinamenti incredibili tra le più rinomate DOP della nostra provincia. L’appuntamento è alle 20:30 nell’affascinante sede del Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo.

Venerdì 23 settembre alle 21 l’Azienda Agricola Fejoia ospita lo spettacolo “In Capo al Mondo. In viaggio con Walter Bonatti” accompagnato da una degustazione di Moscato di Scanzo.

Domenica 25 settembre alle ore 16.30, presso il Parco Primavera di via IV Novembre, un’imperdibile esperienza per bambini dai 4 ai 10 anni con “Alberi Maestri Kids”: Una sorta di pifferaio magico, guiderà i bambini e le bambine in un percorso-spettacolo emozionante, una grande avventura attraverso il parco e le sue creature.

Per una domenica tra arte, storia, natura ed enogastronomia, il gruppo CustodiS vi accompagnerà tra le colline e i borghi facendovi scoprire la storia del territorio con l’escursione “Cenni culturali scollinando dai sentieri Valbona e Carezzola” con visita e degustazione presso la cantina Cavalli Faletti.

Terre del Vescovado e Orobie4Trekking organizzano “Aperitivando al tramonto nelle Terre del Vescovado”, un’escursione sulle dolci colline di Scanzorosciate con una degustazione dei sapori del territorio presso l’azienda agricola Biava.

Indimenticabili le esperienze di degustazione e non solo presso le cantine e le aziende agricole del territorio, dove potrete assaporare i pregiati vini del territorio, miele, olio extravergine d’oliva, formaggi e salumi a km0.

Ogni fine settimana troverete prelibati menù a km0 presso gli agriturismi e i ristoranti di Scanzorosciate, ma anche aperitivi, dolci e gelati.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.festadelmoscato.it dove potete prenotare direttamente la vostra visita