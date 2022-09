Treviglio, la cannabis nel retro del negozio non è ‘light’: arrestato commerciante

Treviglio. È finito nei guai il titolare di un negozio di cannabis light a Treviglio: mercoledì mattina, durante il processo per direttissima, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per il 31enne che gestisce il ‘Wake&Bake’ di via Cavour, dopo che gli agenti del commissariato di Treviglio e della Squadra mobile di Bergamo hanno trovato nel retro dell’attività circa 500 grammi tra marijuana e hashish, parzialmente occultati in un frigorifero.

Il giudice ha inoltre disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un 25enne di Treviglio: nel frigorifero dell’appartamento che si trova al piano superiore, in uso al giovane, la Questura ha sequestrato ulteriori 300 grammi di hashish, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Per quanto riguarda il negozio di cannabis light, sarebbero state avviate le pratiche per la revoca della licenza di vendita da parte del Comune.