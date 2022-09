Le previsioni del Centro Meteorologico Lombardo a cura di Andrea Bosoni

La situazione a livello Europeo sarà contesa nel corso della prima parte della settimana tra un area anticiclonica sull’Europa Occidentale con perno tra Francia e Inghilterra e una vasta saccatura di origine artica presente sull’Europa centro-orientale.

La nostra regione resta ai margini di entrambe e verrà parzialmente condizionata da impulsi freschi e umidi dai settori orientali che tuttavia daranno luogo a precipitazioni scarse e limitate ai rilievi. Nel fine settimana probabile peggioramento con piogge a partire da domenica.

Mercoledì 21 settembre

Tempo Previsto: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse fin dal mattino su gran parte della regione; precipitazioni deboli e isolate a carattere di breve rovescio o piovasco limitate alla fascia Prealpina e pedemontana dal Varesotto al Bresciano con possibili episodi anche sulla pianura orientale lombarda.

Nel corso della giornata ampie schiarite a partire da est sulla fascia di pianura, ancora nuvolosità irregolare lungo i rilievi Prealpini ma con fenomeni scarsi o assenti.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento a causa della nuvolosità e comprese tra 12°C e 15°C, massime in diminuzione con valori compresi tra 21°C e 23°C.

Venti: Deboli orientali in pianura con rinforzi sui settori di bassa pianura specie di Mantovano e Cremonese, deboli a tratti moderati settentrionali sui rilievi.

Giovedì 22 settembre

Tempo Previsto: Condizioni di cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso durante la prima parte della giornata ma con passaggio a tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione entro il pomeriggio; addensamenti nuvolosi invece presenti anche durante la seconda parte della giornata sui rilievi Prealpini ma con scarse possibilità di piovaschi o brevi rovesci.

Temperature: Minime in diminuzione, massime stazionarie con valori di poco superiori ai 20°C in pianura.

Venti: Deboli orientali in pianura, deboli settentrionali lungo i rilievi.

Venerdì 23 settembre

Tempo Previsto: Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, possibile aumento della nuvolosità alta da sud nel corso della serata.

Temperature: Minime stazionarie, massime in lieve aumento.

Venti: Deboli variabili in pianura, deboli settentrionali sui rilievi tendenti a ruotare occidentali nel corso della giornata.