BB14, è in rete la campagna abbonamenti: “Be Brave, Be Bergamo”

Bergamo. Mai come di questi tempi essere bergamaschi ha significato essere coraggiosi. Nelle ultime stagioni la Bergamo Basket 2014 ha voluto sottolineare tale senso di appartenenza e di legame con il territorio apponendo sulle proprie maglie l’hashtag #AnimaBergamo (presente anche per questa annata) e accompagnando la propria comunicazione sui social anche con #NoiSiamoBergamo.

L’idea della campagna abbonamenti 2022/2023, sotto il segno dello slogan “Be Brave – Be Bergamo” nasce in segno di continuità. Perché ci vuole coraggio per credere in un’idea, ci vuole coraggio per cercare di mettere insieme società e opinioni diverse, ci vuole coraggio e ci vorrà coraggio nel portare avanti le proprie scelte nei momenti di difficoltà.

Le proposte sono tre: “Sostenitore Gold” al costo di euro 250 e prevede, oltre all’ingresso al Palazzetto, il kit sciarpa, foto ee sovramaglia in omaggio; “Sostenitore” a euro 150 con sciarpa in omaggio; “Adulto” euro 105. Ingresso gratuito per gli Under 18.

Le partite si svolgeranno al Centro Sportivo Italcementi, che diventerà a tutti gli effetti il quartiere generale di Bergamo Basket City. Nell’impianto di via dello Statuto si concentrerà tutta l’attività della prima squadra così come gran parte di quella del vivaio.

Mercoledì 21 alle 20.30 allenamento congiunto casalingo con Lumezzane. Sabato invece altro test match a Piacenza contro la Bakery: fischio d’inizio alle ore 18. Il debutto stagionale in campionato sarà a Padova sul campo dell’Unione sabato 1° ottobre alle 20.30.

Le informazioni per sottoscrivere l’abbonamento sono reperibili sul sito ufficiale della BB14.