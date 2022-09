Torna in aula l’Accademia del Gusto di Osio Sotto

All’Accademia del Gusto di Osio Sotto, la scuola di cucina ed enogastronomia di Ascom Confcommercio Bergamo, si torna in aula. Al via il 3 ottobre il corso “Vorrei fare il pizzaiolo”, una full-immersion dalle tecniche di impasto alla scelta delle materie prime, dal bilanciamento del topping alla cottura perfetta di pizze e focacce.

Il percorso formativo- dalla forte connotazione pratica- della durata di 40 ore, suddivise in dieci incontri in programma (dalle 19 alle 23, da lunedì a giovedì, dal 3 al 18 ottobre, per due settimane e mezzo di full immersion), consente ai partecipanti di acquisire tecniche e conoscenze per avvicinarsi alla professione di pizzaiolo o per affinare competenze e manualità. Non manca un solido impianto teorico, con particolare attenzione alle tecniche di produzione e alle tipologie di farine. E perché la formazione sia davvero a 360 gradi, non si tralascia il management e la gestione aziendale, a partire dal servizio al cliente.

Info: 0354185706/707 info@ascomformazione.it