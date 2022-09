Sophia Loren, Lockdown all’italiana o Mara Maionchi? La tv del 20 settembre

Per la prima serata in tv, martedì 20 settembre su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del documentario “Sophia”, dedicato alla grande attrice Sophia Loren.

Rai Documentari presenta un racconto che attraversa tutti gli aspetti della vita di Sophia Loren: il cinema, lo spettacolo, la vita privata, i trionfi, le sfide, le sofferenze ovvero un profilo inedito dell’attrice e della donna. Come è nata una stella? Come si è costruito un archetipo cinematografico? Sono numerosi gli snodi narrativi: l’infanzia durante la Guerra a Napoli, la famiglia amatissima, la mamma Romilda, gli esordi a Cinecittà, i trionfi di Hollywood, il grande amore con Carlo Ponti. Dagli esordi fino agli ultimi successi, il mito si cristallizza nella ragazza di Pozzuoli diventata diva. La Loren si fa icona, assurge a simbolo e diventa come un punto luminoso nella costellazione dei grandi.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda “Nudi per la vita”, condotto da Mara Maionchi. Con l’idea di sensibilizzare le persone alla prevenzione ed all’accettazione del proprio corpo, due gruppi di personaggi famosi, donne e uomini, preparano due performances di ballo in stile Moulin Rouge e Full Monty…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 c’è il talk-show “#cartabianca“, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.30 c’è “Lockdown all’italiana”; su Italia1 alle 21.20 “Terminator – Destino oscuro”; su Rai4 alle 21.20 “7 sconosciuti a El Royale”; su Rai5 alle 21.15 “Sole alto”; su Iris alle 20.55 “La frustata”; e su Italia2 alle 21.10 “Il re Scorpione: il libro delle anime”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.20 la serie “Lie to me”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello vip”, condotto da Alfonso Signorini; e su Mediaset Extra alle 21.05 la diretta dalla casa del “Grande fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.