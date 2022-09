Scontro tra auto a Cividate, una ribaltata

Cividate al Piano. Incidente fortunatamente non grave quello che si è verificato martedì sera, 20 settembre, a Cividate al Piano, in via Caduti di Nassirya. L’allarme è scattato intorno alle 19 e l’ambulanza ha soccorso tre persone rimaste ferite, portate all’ospedale di Romano di Lombardia senza gravi conseguenze. Da chiarire la dinamica dell’incidente che ha visto coinvolte più auto, una ribaltata a bordo strada.

