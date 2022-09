Mercoledì i funerali di Aldo Sciammetta, l’allenatore di calcio morto durante un’escursione

Sorisole. Si terranno mercoledì 21 settembre alle 15, nella chiesa parrocchiale di Sorisole, i funerali di Aldo Sciammetta, il 51enne imprenditore nel settore delle pulizie e allenatore della Polisportiva Sorisolese morto domenica mattina durante un’escursione a Piazzatorre, dove si era recato in compagnia di un amico per cercare funghi.

In pochi minuti la notizia si è diffusa in paese: alla moglie e ai suoi tre figli prima, a tutta la famiglia della Polisportiva poi. E di conseguenza al mondo del calcio provinciale, dove Sciammetta era molto stimato e conosciuto.

“Riposa in pace caro Aldo, anzi Sciammi come ti chiamavo sempre io. Mi mancherai, ci mancherai. Per noi non eri un semplice principale, eri come un fratello maggiore – il ricordo di una dipendente sui social -. Ci hai dato tanto. Hai fatto tanto e ci sei sempre stato, nei momenti belli e brutti. Sempre sorridente. Manchi”.