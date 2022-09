Medaglia di bronzo della Croce Rossa nazionale all’Aci di Bergamo per l’impegno nella lotta al Covid

Un significativo e prestigioso riconoscimento dell’impegno di solidarietà e di aiuto con sostegno concreto nel tempo del Sars-CoV-2 è giunto all’ACI di Bergamo dalla Croce Rossa Italiana, con l’assegnazione di una medaglia di bronzo.

La comunicazione della delibera da parte del Consiglio direttivo nazionale CRI è appena arrivata alla sede cittadina di via Maj. Questa la motivazione della medaglia di benemerenza: “In segno di gratitudine per aver dimostrato spirito di sacrificio e assoluta abnegazione durante l’emergenza pandemica palesando alta coscienza civica e morale, in piena adesione agli ideali ed ai principi dell’Associazione della Croce Rossa”.

Il riconoscimento reca la firma del presidente nazionale Francesco Rocca. L’ACI di Bergamo, con il suo Consiglio direttivo, aveva sostenuto con donazioni mirate la Croce Rossa e l’iniziativa dell’Ospedale di campo realizzato dagli Alpini, un esempio che fece cronaca anche oltre i confini nazionali per le modalità e i tempi record in cui fu messo a disposizione. Per il presidente ACI, Valerio Bettoni la medaglia di bronzo della CRI “è un segno che ci onora e che ci incoraggia a continuare sulla strada del servizio che svolgiamo con piena e coerente convinzione in linea con gli ideali dell’Automobile Club. Nei momenti più difficili l’ACI non può non essere a fianco della gente: è un modo tangibile di interpretare il sentire dei 25 mila soci del nostro Club presente con le sue 23 delegazioni in tutta la provincia”.

Va aggiunto che un altro analogo riconoscimento all’ACI bergamasco, con una medaglia al merito per quanto fatto durante l’emergenza Covid è giunto dall’Associazione nazionale degli Alpini.

Medaglia di bronzo della Croce Rossa nazionale ad Aci di Bergamo per l’impegno nella lotta al Covid