Bergamo. Ci troviamo in via Papa Leone XIII al civico 14, proprio accanto alla modernissima piazza dedicata a don Sergio Colombo. Dalla strada si scorge un’anziana signora che chiacchiera con la vicina, da balcone a balcone. Attaccato al poggiolo c’è lo striscione che celebra il centenario dell’associazione Alpini. Dallo stesso stabile provengono le voci di una famiglia ucraina, scappata dalla guerra. Dal portone della casa esce un parroco in pensione che sta andando a dire messa nella vicina chiesa di San Lorenzo. Dal cancello principale, in alcuni giorni della settimana, può capitare di individuare un gruppo di ragazzi, giovani e meno giovani che vivono diverse disabilità, che stanno andando con i loro accompagnatori a fare una giornata di laboratorio e convivenza in uno degli appartamenti. Seguendo la strada, andando oltre il portone e la bacheca rossa che espone locandine di attività culturali e servizi alla persona, si arriva alla segreteria: qui tutti i giorni si recano i volontari che gestiscono servizi fiscali e di accoglienza per le persone che si sentono in difficoltà, e spesso lo sono.

Non è finita. Andando oltre la segreteria e salendo le scale, vicino alla chiesina di San Lorenzo e proprio accanto all’entrata dell’oratorio, c’è la Sala della comunità, più conosciuta come ‘Cineteatro Qoelet’, dove uno dei volontari sta appendendo la locandina del prossimo cineforum. Ai più mattinieri, un sabato mattina, potrebbe essere capitato di scorgere un gruppetto di persone che usciva dal teatro alle 8 del mattino, terminata la visione del film distopico ‘Blade Runner’.

Un mondo di servizi per tutte le età, e per farsi vicini a tutti i bisogni.

Lungo la strada che si percorre con questi 200 passi si trova l’associazione ‘Le Piane’ di Redona (www.lepianediredona.it), un progetto laico di volontariato sostenuto alla comunità per gestire spazi di proprietà della Parrocchia. Nata 40 anni fa grazie alla spinta dell’allora parroco don Sergio Colombo, l’associazione si è inizialmente occupata della gestione di ‘Casa Le Piane’ – uno stabile con vari appartamenti per l’accoglienza delle persone più fragili –, per dedicarsi poi – grazie ad una visione d’insieme che univa servizi alla persona e culturali – anche all’attività del ‘Cineteatro Qoelet’, un luogo che negli anni ha contribuito notevolmente ad arricchire l’offerta culturale cittadina con cineforum, teatro, concerti e iniziative particolarmente ricercate.

È difficile non respirare un’aria di tranquillità camminando in questo tratto di strada, ben tenuto dal punto di vista urbanistico ma soprattutto tenuto vivo dalle tante persone che, attraverso il tempo donato, rendono possibile una serie di servizi rivolti a tutte le età ed esigenze.

L’associazione “Le Piane” di Redona compie 40 anni

Redona ha la fortuna di avere alle spalle una lunga tradizione di associazionismo e di volontariato. Attorno alla grande chiesa di San Lorenzo c’è molta vita, e le attività, le occasioni di incontro e condivisione trovano casa in diversi spazi: l’oratorio, il Polo Civico, le Scuole e il parco Turani. Questi ambienti contribuiscono al benessere spirituale, culturale e sociale del quartiere, e ‘Le Piane’ – con ‘Casa Le Piane’ ed il ‘Qoelet’ – fanno parte a pieno titolo del progetto, nato molto tempo fa, di rendere il quartiere un luogo accogliente.

Cosa contraddistingue l’associazione, che quest’anno spegne 40 candeline? L’unione tra l’offerta sociale e culturale, solitamente gestite separatamente. La domanda (e la sfida) alla quale l’associazione cerca da sempre di dare risposta è “Cosa può far star bene le persone, se non fornire gli elementi essenziali per condurre una vita dignitosa?”. Dunque una casa, servizi fiscali, laboratori di esperienza artistica e di convivenza; ma anche una sala, con una proposta culturale ricca che stimola la riflessione su tematiche profonde, che fa apprezzare la musica e il teatro a tutte le età. E dove già in tempi non sospetti si parlava già della necessità di promuovere ritmi di vita più sostenibili – anche del punto di vista ambientale – e sobri.

Per festeggiare questa esperienza umana e comunitaria l’associazione ‘Le Piane’ di Redona vuole provare a riassumere i suoi primi 40 anni di attività attraverso due appuntamenti aperti a tutti: il primo sabato 24 settembre, alle ore 20.45, presso il Cineteatro Qoelet, dove verranno presentati un documentario e un libro dedicati all’evoluzione sociale e culturale del quartiere e ad un servizio di volontariato che sfida la solitudine, l’isolamento e il disinteresse per l’altro. Il secondo domenica 25 settembre alle ore 12 (subito dopo la messa delle 10.30) presso la ‘Casa Le Piane’, per un momento di convivialità.

Si festeggia insieme per far sì che in questi 200 metri di strada non si celebrino solo 40 anni di attività, ma si continui a generare cambiamento, equilibrio e bellezza dentro e fuori le mura dei luoghi che caratterizzano ‘Le Piane di Redona’.