Il “terzo polo” organizza due incontri a Treviglio e Pradalunga con i candidati bergamaschi al Parlamento Paganini, Ariuolo e Teani

Prosegue il dialogo sui temi caldi dell’attualità, con interlocutori i candidati bergamaschi al Parlamento della coalizione Azione-Italia Viva. Dopo gli approfondimenti dai titoli “Parliamo di economia e di energia” e “Parliamo di sanità e mobilità”, si terranno mercoledì 21 e giovedì 22 settembre altri due incontri dedicati a lavoro e infrastrutture, e ambiente e generazioni future.

Mercoledì 21 settembre, alle ore 18:30, presso il ristorante Big Mamy, in Piazza Garibaldi, 7g, a Treviglio, l’appuntamento “Parliamo di lavoro e infrastrutture” vedrà gli interventi dei candidati bergamaschi al Parlamento Fabio Paganini, Claudia Ariuolo e Raffaello Teani; mentre sarà improntato sulle tematiche “Ambiente e generazioni future” l’incontro di giovedì 22 settembre, alle ore 20:45, presso la Biblioteca Comunale, via Aldo Moro, 8, a Pradalunga, con il candidato Raffaello Teani.

Fabio Paganini, vice sindaco di Osio Sotto, è candidato del “terzo polo” all’uninominale alla Camera; Raffaello Teani, coordinatore provinciale di Italia Viva, è in corsa in quota proporzionale per Montecitorio, così come Claudia Ariuolo.

Gli appuntamenti si inseriscono nella campagna elettorale 2022 che vedrà gli italiani alle urne domenica 25 settembre, per esprimere la propria preferenza in merito al partito dal quale si sentono maggiormente rappresentati.