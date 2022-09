Gori con i sindaci di Bologna e Firenze: “Subito una norma nazionale contro il boom degli affitti turistici brevi “

Dopo la pandemia il mercato degli affitti turistici brevi è di nuovo esploso. Secondo i dati pubblicati sul sito “Inside Airbnb”, gli host più attivi non sono semplici privati come nello spirito originario delle piattaforme di home sharing, ma vere e proprie società di property management. Nella sola città di Bergamo gli annunci attivi sono ben 790, un numero molto alto, considerando inoltre che il 70% di questi riguarda interi appartamenti.

I sindaci di Bergamo Giorgio Gori, di Bologna Matteo Lepore e di Firenze Dario Nardella hanno le idee chiare: “Serve subito una norma nazionale che consenta ai Comuni di poter intervenire in modo chiaro e deciso per tutelare le nostre città e mettere un freno alla proliferazione degli affitti turistici brevi”.

Ad oggi le amministrazioni comunali non hanno strumenti per intervenire e la proposta di legge di iniziativa popolare “salva centri storici” si è bloccata in seguito allo scioglimento anticipato del Parlamento. “Porteremo immediatamente sul tavolo del nuovo governo e all’attenzione dei nuovi parlamentari la proposta di legge ‘salva centri storici’ – affermano i tre sindaci -, una norma che mira a salvaguardare decoro e bellezza, valorizzare artigianato locale, promuovere un turismo di qualità. Chi ha fatto cadere l’esecutivo Draghi ha inevitabilmente frenato questo progetto, e il voto contrario di Lega e 5Stelle e il parere negativo del ministro leghista Garavaglia agli emendamenti che avrebbero concesso più poteri alle amministrazioni sugli affitti brevi, mettono in luce inequivocabili responsabilità politiche di questi partiti nei confronti dei sindaci delle città d’arte e delle imprese del settore turistico-ricettivo. Siamo noi allora a farci portavoce di questa battaglia ormai improrogabile”.

La proposta di legge di iniziativa popolare contiene strumenti innovativi e proposte concrete: regolare gli affitti turistici brevi come succede in altre città europee, incentivando la residenza e andando così a contrastare il turismo mordi e fuggi; tutelare il commercio tradizionale e l’artigianato con uno strumento di pianificazione; favorire il decoro, inducendo i proprietari di immobili abbandonati e degradati a intervenire per il loro restauro anche con forme di contribuzione.