Atalanta, per la pausa nazionali partono in 12: restano a Bergamo Muriel e Boga

Bergamo. Sono 12 i calciatori dell’Atalanta che trascorreranno questa pausa per le nazionali lontano da Zingonia, convocati dalle rispettive selezioni in giro per l’Europa e per il mondo.

Quattro rimarranno in Italia: capitan Rafael Toloi è stato convocato da Roberto Mancini per i match di Nations Leaguee contro Inghilterra (venerdì 23) e Ungheria (lunedì 26), mentre Caleb Okoli, Matteo Ruggeri e Giorgio Scalvini faranno parte dell’Under 21 di Paolo Nicolato. In programma due amichevoli, giovedì 22 contro l’Inghilterra e lunedì 26 contro il Giappone.

Saranno impegnati nelle sfide di Nations League anche Merih Demiral, che con la sua Turchia sfiderà il Lussemburgo (giovedì 22) e le Far Oer (domenica 25), stessi giorni in cui Mario Pasalic con la Croazia affronterà Danimarca e Francia. E la sfida contro i danesi sarà ‘in famiglia’, perché di fronte avrà Joakim Maehle e soprattutto Rasmus Højlund, alla prima chiamata assoluta.

Doppia chiamata anche nell’Olanda: Teun Koopmeiners e Marten de Roon saranno protagonisti nei match contro Polonia (giovedì 22) e Belgio (domenica 25). Convocato dall’Ucraina Ruslan Malinovskyi, che sfiderà Scozia (mercoledì 21) e Armenia (domenica 24).

L’unico viaggio extra europeo riguarda Ademola Lookman, che con la Nigeria giocherà martedì 27 un’amichevole contro l’Algeria.

Restano ovviamente a Bergamo per proseguire, e, in alcuni casi, completare il recupero fisico dai rispettivi infortuni Djimsiti, Zappacosta, Zortea e Zapata, oltre ovviamente a Musso, operato dopo la frattura dello zigomo.

Non convocati e dunque a disposizione di Gian Piero Gasperini per lavorare Sportiello, Rossi, Soppy, Hateboer, Ederson, Muriel e Boga.