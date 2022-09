Tesmec vince il premio della Camera di Commercio tra le imprese con più di 30 anni di ininterrotta attività

Grassobbio. Tesmec S.p.A. (EURONEXT STAR MILAN: TES), società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, è lieta di annunciare che la Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo ha attribuito al Gruppo il Riconoscimento per il lavoro e il progresso economico 2022 nella categoria delle imprese con più di 30 anni di ininterrotta attività per essersi particolarmente distinto nella crescita dell’economia locale, apportando significativi contributi allo sviluppo economico e sociale.

La Cerimonia di consegna del Premio, consistente in un diploma e una medaglia, si è svolta domenica 18 settembre alle ore 10,00 presso il Teatro Donizetti di Bergamo, alla presenza di Carlo Mazzoleni, Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo, di alcuni membri della Giunta e di autorità locali. Un evento ricco di emozioni per celebrare i lavoratori e le imprese bergamasche, a cui ha partecipato una platea di quasi 400 persone.

Giunta alla 60a edizione, l’iniziativa dell’Ente camerale intende sottolineare il valore essenziale del lavoro, della professionalità, della fedeltà all’azienda, quali elementi primari nelle strategie di progresso delle imprese e dell’intera comunità economica bergamasca.

Il Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni ha commentato: “È un privilegio per noi ricevere questo riconoscimento, che premia la nostra volontà di costruire attivamente un futuro migliore in cui nostro successo è il successo dell’intera comunità. Tesmec è un’eccellenza di questo territorio che si è fatta strada nel mondo, diventata oggi una vera e propria tech company leader nell’innovability ovvero nei progetti che uniscono innovatività e sostenibilità da un punto di vista sociale e ambientale.”