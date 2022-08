Infortuni sul lavoro: in Lombardia aumentati del 45% rispetto all’anno scorso

Averara. “Martedì la notizia del grave infortunio occorso ad un operaio caduto per oltre dieci metri in un cantiere della provincia di Bergamo, mentre stava lavorando al posizionamento di una rete. Questo è l’ennesimo infortunio sul lavoro che si aggiunge alle migliaia registrate in Lombardia da inizio anno”.

Lo dichiara Eloisa Dacquino, Segretaria confederale Uil Milano e Lombardia, snocciolando numeri drammatici che riguardano la nostra regione: “I dati pubblicati dall’Inail evidenziano 84.108 denunce di infortunio presentate al 31 luglio, in aumento del 44.74% rispetto i primi sette mesi del 2021, delle quali 90 con esito mortale. Le malattie professionali denunciate sono 1.956”.

“È inaccettabile – continua Dacquino – che quotidianamente si continuino a registrate infortuni, morti sul lavoro, malattie professionali per inosservanza delle norme e assenza di investimenti nelle politiche di prevenzione e controllo: a livello nazionale le denunce sono state 441.451, +41,1% rispetto allo stesso periodo del 2021, 569 delle quali con esito mortale e 36.163, +6,8%, le patologie di origine professionale”.

In merito all’incidente avvenuto in Val Brembana interviene il segretario generale FenealUil di Bergamo e Brianza Giuseppe Mancin: “L’ennesimo incidente ci fa capire come la formazione, anche attraverso i nostri enti bilaterali, deve essere sempre più intensificata, continua e costante. Non possiamo pensare che ci siano lavoratori assunti come primo livello a cui non viene fatta nessuna formazione minima, senza dimenticare la troppa velocità nell’esecuzione di alcuni lavori presi a certi prezzi da alcune aziende in subappalto. I controlli e la formazione sono il dato su cui il sindacato non transige ne transigerà mai”.