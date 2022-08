Atalanta, decise date e orari delle partite di Serie A fino a fine 2022

Dopo che l’UEFA nello scorso weekend ha diffuso i calendari delle coppe europee, martedì 30 agosto la Lega Serie A ha comunicato ufficialmente il programma degli anticipi e dei posticipi di Serie A fino a fine 2022 e per la prima giornata del 2023.

Sono stati dunque resi noti gli orari dalla 6ª giornata, nel weekend dell’11 settembre, alla 16ª, che si giocherà il 4 gennaio 2023 e sarà la prima dopo la pausa per il Mondiale.

L’Atalanta sarà impegnata prevalentemente di domenica. Solo in due occasioni – infrasettimanali a parte – la Dea scenderà in campo di sabato: contro il Sassuolo e contro il Napoli, entrambi impegni casalinghi. Per tre volte giocherà di domenica a pranzo, contro la Cremonese, l’Empoli e contro l’Inter, quest’ultima la sfida che precederà la pausa per Qatar 2022.

I tre big match contro Roma, Lazio e Fiorentina hanno tutti lo stesso orario: domenica alle 18.

Di seguito il programma completo.

IL CALENDARIO DELL’ATALANTA DALLA 6ª ALLA 16ª GIORNATA DI SERIE A