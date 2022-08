Almè. Mancano una manciata di minuti alle 15.30 di sabato 20 agosto quando lungo via Antonio Locatelli ad Almè, la provinciale che collega Bergamo con la Valle Brembana, si sente un botto fortissimo. I residenti della zona escono e con altri automobilisti chiamano i soccorsi.

La scena è terribile. I rottami di una moto di grossa cilindrata sono accartocciati accanto ad una vettura che si è ribaltata ed ora è appoggiata su un fianco. Sul posto arrivano due ambulanze e un’automedica, due squadre dei vigili del fuoco di Bergamo e i carabinieri della vicina stazione di Petosino e altri da Zogno.

Il giovane motociclista respira con affanno, i medici tentano il tutto per tutto. Lo rianimano per venti minuti poi devono arrendersi di fronte alla morte. La vittima è Alessandro Musitelli, 39 anni, originario di Val Brembilla, ma da qualche anno residente nel quartiere di Valtesse a Bergamo.

Sull’altro fronte i vigili del fuoco si adoperano per estrarre il 78enne di Torre Boldone alla guida di una Toyota Urban Cruise. Scosso e frastornato viene trasportato all’ospedale di Bergamo in codice giallo, “è fuori pericolo” assicurano i medici.

LA DINAMICA

Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri pare che Musitelli in sella alla sua Yahama TMax 500 stesse percorrendo la provinciale per raggiungere Zogno, dove lavorava alla gioielleria Monilia. In senso opposto, quindi in direzione Bergamo, stava sopraggiungendo l’auto guidata dal 78enne.

Uno scontro frontale che ha sbalzato dalla moto Musitelli che è andato a sbattere con violenza contro il parabrezza dell’auto. Un colpo violentissimo.

IL DOLORE DEI FAMIGLIARI

La strada è stata chiusa in entrambi i sensi per permettere i soccorsi e tutti i rilievi di Legge necessari a ricostruire la dinamica. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo di Musitelli e verifiche mediche sul 78enne. Nel corso dei rilievi sono arrivati sul posto il papà della vittima, il fratello e lo zio Giacomo Musitelli. Un momento drammatico.

Alessandro Musitelli lascia nel dolore la mamma Nadia, il papà Patrizio e il fratello minore Andrea di 35 anni.

Alessandro gestiva a Zogno la gioielleria Monilia accanto al negozio di abbigliamento della mamma. Era appena rientrato da una vacanza in Sicilia e sabato pomeriggio stava andando a Zogno proprio per aprire il suo negozio. Ma sul tragitto ha trovato la morte.