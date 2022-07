Sedrina, riaperta la galleria Maivista: era stata chiusa per caduta massi

Sedrina. È stata riaperta nella tarda mattinata di giovedì (21 luglio) dopo la chiusura per caduta massi la galleria Maivista di Sedrina. Mercoledì alcune pietre erano cadute sulla carreggiata, proprio all’imbocco del tunnel, nella zona del cimitero, e avevano portato alla chiusura.

Subito è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Zogno per la messa in sicurezza, gli operai dell’Anas e i carabinieri. È stato istituito il senso unico alternato facendo passare le auto nella strada al fianco della galleria, davanti al pub Maivisto.

Durante l’intervento si sono formate lunghe code sia in direzione della Valle Brembana che in direzione Bergamo e alcune auto sono rimaste ferme anche per tre ore prima di riuscire a passare.

Alex Galizzi (Lega): “Completata la messa in sicurezza del costone”

“Nella sera di mercoledì 20 e questa mattina, giovedì 21, ho sollecitato ANAS per velocizzare i lavori e il ripristino della viabilità della galleria Maivista di Botta Sedrina mentre le previsioni parlavano di almeno 72 ore e persino tanti erano preoccupati per il weekend. Ma questo avrebbe provocato enormi disagi sia ai residenti sia ai pendolari nonché ai turisti. Ringrazio quindi il Geologo Giarratana ed il capocantiere di ANAS Correnti e quanti hanno permesso velocemente di ripristinare il traffico per evitare l’isolamento della valle. Dovranno essere fatti altri lavori ma per ora il ripristino della circolazione rappresenta un atto necessario e improrogabile” afferma l’on. Alex Galizzi della Lega.