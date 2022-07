Perché gli investimenti delle aziende in pubblicità online sono cresciuti del 20%

La digitalizzazione delle aziende è un processo che sta crescendo di anno in anno, ancora più velocemente dopo la pandemia. Come conseguenza, i mezzi di promozione tradizionali sono stati gradualmente sostituiti dai mezzi digitali, i quali hanno permesso alle aziende di affrontare il cambiamento e superare il momento di difficoltà.

La spesa internazionale in digital advertising è cresciuta di circa il 20% rispetto allo scorso anno, raggiungendo 455,3 miliardi di euro. Secondo l’Osservatorio Internet Media del Politecnico, inoltre, il 2021 è stato un anno record che ha visto i ricavi della raccolta pubblicitaria online (45%) superare per la prima volta quelli destinati alla TV (40%).

Quella che inizialmente è stata una mossa generata dalla necessità, si è poi rivelata un vantaggio sotto diversi punti di vista: le aziende che hanno utilizzato il digitale sono riuscite a generare in media il 67% in più di contatti rispetto alle aziende che hanno mantenuto i canali tradizionali. Il risultato riscontrato le ha portate, quindi, a mantenere la rotta e continuare a investire in questa attività.

Su quali mezzi digitali stanno investendo le aziende in questo momento?

Su quali canali conviene maggiormente investire? Lo abbiamo chiesto a Yourbiz, agenzia che si occupa di pubblicità online che sta prendendo parte in prima persona in questa tendenza.

Secondo quanto stanno riscontrando, i mezzi più proficui del momento sono:

Google Ads – fare pubblicità sul motore di ricerca più utilizzato nel mondo permette di intercettare velocemente nuovi clienti in target che cercano prodotti e servizi, ma anche riprendere gli utenti che sono passati almeno una volta a visitare il sito;

Pubblicità sui social network – in base al canale social più adatto al target della propria azienda, conviene investire in inserzioni, diverse a seconda dell’obiettivo (acquisizione nuovi contatti, brand awareness…);

Guest post – far conoscere il valore aggiunto della propria azienda scrivendo su testate digitali del proprio settore di appartenenza, per incontrare lettori interessati a ciò che offri.

Desideri approfondire l’argomento? Puoi scoprire come le aziende vendono di più e meglio grazie al web marketing internazionale leggendo l’ebook gratuito di Yourbiz.