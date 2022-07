La SEO si riconferma tra i canali digitali trainanti del B2B

La ricerca sul web è diventata ormai la prassi per trovare la maggior parte dei prodotti e dei servizi che ci occorrono. Con l’avvento della pandemia questa tendenza non ha fatto altro che consolidarsi: Forbes afferma infatti che lo stato di emergenza ha spinto le ricerche su internet di un +50/70% rispetto al passato.

Le aziende, se vogliono raggiungere i potenziali clienti nel momento in cui hanno bisogno dei loro servizi, non possono fare a meno di ottimizzare i propri siti web in ottica SEO. Questo significa implementare testi e ottimizzazioni fatti appositamente per incentivarne il posizionamento tra i primi risultati di ricerca per le parole chiave desiderate (ad esempio un’azienda che fabbrica macchine confezionatrici punterà al posizionamento per le parole chiave “produttore confezionatrici”, “macchine confezionatrici industriali”, e così via).

Visto il numero crescente di canali digital, conviene ancora puntare su questa strategia?

Alcune considerazioni per il prossimo futuro

Secondo Yourbiz, agenzia SEO che da diversi anni fa ottenere ai suoi clienti grandi risultati in Italia e nel mondo, la SEO è ancora la strada giusta da percorrere, in particolar modo per le aziende B2B che vogliono raggiungere nuovi potenziali clienti sul web.

Ecco le loro considerazioni per le attività future:

-Google si riconferma il motore di ricerca dominante in tutto il mondo, sarà quindi il principale punto di riferimento per le ottimizzazioni;

-Il 94% dei clic sui risultati di ricerca va a risultati organici (Search Engine Watch), sarà perciò fondamentale continuare a puntare sul posizionamento organico del proprio sito web;

-Nonostante nel B2B gran parte delle ricerche avviene da desktop, ottimizzare il proprio sito per una fruizione da smartphone sarà ancora più essenziale per guadagnare posizioni sui motori di ricerca (secondo HubSpot il 64% dei marketers SEO ritiene l’ottimizzazione mobile un investimento efficace);

-Lavorare bene con il blog, aggiornandolo costantemente con contenuti di qualità, porta ancora risultati a lungo termine, a differenza di campagne pubblicitarie a pagamento (es. Google Ads, Facebook Ads…) che portano risultati in poco tempo, ma che una volta disattivate interrompono la loro efficacia.

