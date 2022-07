Intercultura: consegnata la Borsa di studio 2022 di Confartigianato

Confartigianato Imprese Bergamo ha assegnato, come ogni anno, una borsa di studio, istituita insieme alla Fondazione Intercultura e riservata a un giovane studente, figlio di un artigiano iscritto a Confartigianato Imprese Bergamo e residente in provincia di Bergamo, per consentirgli di vivere e studiare all’estero nell’ambito del progetto Intercultura.

La borsa di Studio per l’anno 2022 è stata consegnata lo scorso 18 luglio in occasione del Consiglio Direttivo, a Paolo Brignoli, figlio dell’artigiano associato Mirko Brignoli titolare di Costruzioni Brignoli srl di Scanzorosciate che partirà per l’Honduras il prossimo 25 agosto e tornerà il 04 luglio 2023.

A consegnare il prestigioso riconoscimento al giovane studente sono stati il presidente Giacinto Giambellini, il vicepresidente Lorenzo Pinetti e il direttore Stefano Maroni, insieme a Mietta Denti Rodeschini già vicepresidente di Intercultura.