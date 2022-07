Il PalaLemine cambia faccia con il parquet: “Fiore all’occhiello dell’intervento di restyling”

Cambia faccia l’interno del PalaLemine ad Almenno San Bartolomeo con la nuova pavimentazione in parquet. Fiore all’occhiello dell’intervento di restyling e valorizzazione del centro sportivo di via Eugenio Montale.

“Stanno proseguendo i lavori di riqualificazione e valorizzazione del polo sportivo-aggregativo di Via E. Montale – fa sapere il primo cittadino Alessandro Frigeni -, un’iniziativa importante in favore non solo degli sportivi almennesi ma, in generale, di tutti i giovani e gli adolescenti almennesi, che potranno fruire di nuovi spazi aggregativi”.

In particolare, in questi giorni è stata posata al PalaLemine la nuova pavimentazione in parquet di ultima generazione, in sostituzione dell’ormai usurato linoleum, mentre sono in fase di realizzazione i nuovi spazi aggregativi per lo sport outdoor (campi da basket, pallavolo, beach volley e calcio a 3) nell’area ubicata tra l’edificio del Palazzetto e l’edificio che ospita il bar e gli uffici; nelle prossime settimane si procederà anche al risanamento degli spogliatoi del Palazzetto dello Sport.

“La sostituzione del pavimento con il parquet è sicuramente l’intervento di punta dell’intera operazione di restyling e valorizzazione del PalaLemine che, ricordo, si compone di due lotti: uno relativo alla riqualificazione del Palazzetto dello Sport e un secondo riguarda la realizzazione di nuovi spazi outdoor. Da tempo il pavimento in parquet era atteso dalle Sezioni pallavolo e basket della nostra Polisportiva, che chiedevano questo tipo di pavimentazione. Nello specifico, il parqeut del PalaLemine è in legno rovere con uno spessore di 33mm ed è omologato per categorie di alto livello. Siamo orgogliosi di questo risultato, non è facile trovare nelle nostre zone palestre con pavimentazione in parquet”, spiega Vittorio Oberti, consigliere delegato allo Sport e Politiche Giovanili.

Grande soddisfazione dalla Polisportiva e dalle sezioni basket e volley per questa importante novità. “Entusiasmo alle stelle da parte del Direttivo – fanno sapere dalla Polisportiva Almenno San Bartolomeo – che, grazie all’intervento del Comune, può mettere a disposizione della collettività un impianto non da tutti. Volley e Basket non vedono l’ora di riprendere l’attività sulla nuova pavimentazione che, da un lato dovrà essere utilizzata con cura e attenzione come fosse quella di casa propria e, dall’altra, permetterà allenamenti e partite senza rischio di infortuni, come a volte accadeva con la precedente obsoleta pavimentazione ormai usurata.”

“Gli ultimi due anni, a causa della pandemia, per le associazioni sportive sono stati difficili, soprattutto a livello organizzativo – spiega Fabrizio Rota, presidente del Lemen Volley -. Le migliorie apportate negli ultimi anni e che tutt’ora sono in programma al PalaLemine le vedo come un segnale, da parte dell’Amministrazione comunale e della polisportiva comunale di Almenno San Bartolomeo, di incoraggiamento e di fiducia nei nostri confronti. Le migliorie apportate non fanno altro che aumentare la funzionalità del PalaLemine e la posa del parquet non è altro che la ciliegina sulla torta. Un grazie di cuore all’Amministrazione comunale e alla polisportiva di Almenno San Bartolomeo”.

“Ringraziamo l’Amministrazione comunale – spiega Fabio Rota, presidente Almenno Basket – che mantenendo le promesse e le tempistiche realizzative ha regalato a tutti gli atleti un luogo nuovo dove fare sport contribuendo ad elevarne la qualità. Oltre al nuovo fondo in parquet la riqualificazione della parte esterna offrirà una struttura completa e funzionale per la crescita delle società sportive. A.S.D. Almenno Basket”