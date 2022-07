Il Centro della musica, cartoline dall’Europa

Sabato 23 luglio alle 17 è in programma nel Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti il secondo dei quattro concerti de “Il Centro della Musica”, nuova rassegna musicale ideata dalla Fondazione Teatro Donizetti e organizzata in collaborazione con il Conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo, OFI – Orchestra Filarmonica Italiana, con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo, e con la partecipazione de I Solisti dell’Orchestra Donizetti Opera.

La rassegna, che ha preso avvio lo scorso 25 giugno con buona partecipazione di pubblico che ha apprezzato le esecuzioni di giovani allievi del Conservatorio, intende accompagnare il pubblico nei mesi estivi avvicinandolo a una nuova esperienza di ascolto, offrendo anche l’opportunità di far scoprire o riscoprire angoli suggestivi dello stesso Teatro Donizetti.

Anche il secondo appuntamento avrà come protagonisti gruppi cameristici costituiti da giovani musicisti del Conservatorio: Giorgio Bani (flauto), Giulio Rossi (oboe), Sofia Azzola, Omar Grataroli, Giovanni Paiardi, Marina Tiraboschi (clarinetto), Dante Magli, Mattia Persico (corno), Alice Sacchetti (fagotto), Daniele Guerra (pianoforte).

Il concerto ha per titolo “Cartoline dall’Europa” e si prefigura come un viaggio sonoro fra la Francia di Jacques Ibert (Trois pieces breves) e Claude Debussy (Petite suite, nella trascrizione per quintetto di fiati di Gordon Davies) e la Spagna de la suite “Zarzuela” per trio di clarinetti e corno di bassetto. Tra composizioni ispirate a danze popolari si inseriranno due pezzi di Skrjabin, la Fantasia in SI minore op. 28 e la Sonata n. 2 op. 19, nell’esecuzione del pianista Daniele Guerra.

Daniele Guerra

Prezzi biglietti: Posto unico 7,00 euro

Per info e prenotazioni

BIGLIETTERIA FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI

Piazza Cavour, 15

Tel. 035.4160 601/602/603

E-mail biglietteria@fondazioneteatrodonizetti.org

www.vivaticket.com/it