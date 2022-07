Ghisalba. Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 21 luglio alle 16.50 circa in via Provinciale a Ghisalba. Un camion ha investito una motocicletta facendo finire quest’ultima fuori strada, in una cunetta. I vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia in collaborazione con il 118 hanno recuperato il motociclista e lo hanno Immediatamente affidato all’ambulanza che lo ha portato in ospedale in codice rosso. Sul posto anche i Carabinieri di Romano di Lombardia.

guarda tutte le foto 3

Ghisalba, camion investe moto: ferito un 55enne