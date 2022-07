Don Matteo, Se mi vuoi bene o l’opera Carmen? La tv del 21 luglio

Per la prima serata in tv, giovedì 21 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Non dire falsa testimonianza”: una donna viene trovata in fin di vita. La figlia di lei, Chiara, dice di sapere chi è stato: Don Matteo, suo padre! L’accusa è doppiamente sconvolgente…”.

RaiTre alle 21.20 Rai Cultura, Fondazione Arena di Verona, Arena di Verona presentano “La Grande Opera all’Arena di Verona – Carmen”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà il talk-show “Zona bianca“, mentre su La7 alle 20.35 “In onda“.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Il mio amico Jeff”; su Canale5 alle 21.30 “Se mi vuoi bene”; su Rai4 alle 21.20 “Il regno del fuoco”; su La5 alle 21.05 “Peace, love & misunderstanding”; su Iris alle 20.55 “Defiance – I giorni del coraggio” e su Italia2 alle 21.05 “Zombies – La vendetta degli innocenti”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Art night – Fratelli pennelli. L’enigma Savinio”. Letterato, nomade artistico, pittore. Dalla Grecia alla Francia, scopriamo la complessa storia dell’ “altro De Chirico”, protagonista e precursore del Surrealismo.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.20 la serie “FBI most wanted”; su La7D alle 21.30 “I segreti della corona” e su Mediaset Extra alle 21.15 “Una serata bella per te, Bigazzi!”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset