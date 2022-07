Cantieri, in corso l’asfaltatura di via Zanica

Continuano i lavori estivi sulle strade della città. In questi giorni il Comune di Bergamo e A2A sono al lavoro su via Zanica, lungo la quale è in corso il cantiere per la riasfaltatura di tutta la via, tra il ponte dell’autostrada e via Furietti. Un intervento necessario, visto che negli scorsi anni diversi interventi hanno dissestato il manto stradale che ora è necessario ripristinare.

Per poterlo fare, il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che disciplina la viabilità dalle 9 di mercoledì 20 luglio 2022 fino alle 18 di venerdì 29 luglio 2022.

I provvedimenti viabilistici – per una superficie sufficiente alla movimentazione dei mezzi e per tratti progressivi di avanzamento del cantiere – si riferiscono a Via Zanica e prevedono il divieto di accesso in direzione del centro città per tutte le categorie dei veicoli eccetto residenti frontisti, Servizio TPL e mezzi di soccorso compatibilmente con le fasi operative del cantiere e la sicurezza degli operai.

Il traffico in ingresso a Bergamo viene quindi deviato per qualche giorno lungo la circonvallazione e si consiglia l’ingresso in città attraverso la rotatoria di Campagnola.

Si è invece concluso il cantiere lungo via Solata, in Città Alta. Il cantiere, iniziato a fine aprile scorso, ha implicato la sostituzione delle tubazioni del gas sotto la strada. La viabilità è stata completamente ripristinata e i parcheggi per residenti sono stati ricollocati lungo la via e la sosta in piazza Mercato del Fieno è tornata a normalità.

A inizio agosto partiranno nuovi lavori per la posa della rete elettrica, questa volta in via Tasso, nel centro di Bergamo. Per poter consentire il cantiere sono stati previsti, dalle ore 09.00 di lunedì 01 agosto 2022 e fino alle ore 19.00 di venerdì 12 agosto 2022, i seguenti provvedimenti viabilistici:

In Via Torquato Tasso, nel tratto compreso tra Largo Belotti e Via Contrada Tre Passi:

• divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata ambo i lati, esteso a tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei mezzi utilizzati per i lavori;

• restringimento della carreggiata a vista;

• istituzione del limite di velocità di 30 KM/h;

• divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni sul lato opposto, con installazione di idonea segnaletica da posizionare presso i passaggi pedonali più prossimi all’occupazione.

Nuove barriere stradali e guard rail in arrivo lungo diverse strade cittadine con l’obiettivo dichiarato di migliorare la sicurezza stradale: nelle prossime settimane il Comune di Bergamo è impegnato nei lavori di posa e installazione di nuove barriere, lungo le circonvallazioni e non solo. Si parte nella notte di giovedì 21 luglio: chiudono perciò alcuni tratti delle circonvallazioni cittadine, quelli interessati dal cantiere, realizzato dalla ditta PBS.

– rampa di uscita dal viadotto di Boccaleone, in direzione di via Gritti – via Borgo Palazzo;

– rampa di uscita dalla circonvallazione Plorzano, direzione largo Decorati;

– bretella di uscita da via delle Valli, direzione Borgo Palazzo;

– rampa di uscita dalla circonvallazione Fabriciano, direzione Monterosso.

I tecnici incaricati dal Comune di Bergamo saranno al lavoro in queste aree nelle prossime settimane – si tratta soprattutto di lavori notturni, per non impattare eccessivamente sui flussi di traffico specialmente delle circonvallazioni cittadine.

“Si tratta di progetti che reputo molto importanti per i nostri concittadini – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – e per migliorare la sicurezza delle strade della città. Per quello che riguarda le barriere di protezione, sono state valutate con attenzione le condizioni di sicurezza del transito dei veicoli nelle strade più trafficate e da qui siamo partiti per stendere il progetto che è stato realizzato nel corso del 2020 e che abbiamo proseguito nel 2021. Credo che, se consideriamo anche gli interventi di manutenzione dei ponti , delle rotatorie e dell’asfalto delle circonvallazioni degli anni scorsi, siano tangibili gli sforzi dell’Amministrazione per migliorare la sicurezza dell’asse urbano, così importante per quello che riguarda il collegamento tra la città e l’hinterland”.

Per consentire questi lavori sono stati previsti i seguenti provvedimenti viabilistici: in tutte le Circonvallazioni esterne del Comune di Bergamo, dalle 20.30 alle 6 del giorno successivo, nel periodo intercorrente tra il 21 luglio 2022 e il 12 agosto 2022:

– rampa di uscita dal viadotto di Boccaleone, in direzione di Via Gritti – Via Borgo Palazzo

– rampa di uscita dalla circonvallazione Plorzano, direzione Largo Decorati;

– bretella di uscita da Via delle Valli, direzione Borgo Palazzo;

– rampa di uscita dalla circonvallazione Fabriciano, direzione Monterosso;

– divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli con deviazione del flusso veicolare sulle rampe e sulle bretelle adiacenti ai tratti stradali interdetti;

– deroga al vigente divieto di sosta per i mezzi dell’impresa impegnati nei lavori;

– istituzione del limite di velocità di 30 KM/H.