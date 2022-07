Bergamo, debutta la rassegna di fotografia “I’MmAGINA”

Bergamo. A Bergamo dal 21 al 24 luglio arriva I’MmAGINA, la prima rassegna di fotografia nata dall’incontro di Spazio Cam e Transizioni, due realtà bergamasche che operano da anni nel mondo della cultura fotografica immaginandola come arte non esclusiva, aperta al pubblico e al dialogo tra diverse scritture. Come musica, letteratura, disegno che diventano punti di incrocio e contaminazione per regalare nuovi punti di vista, riflessioni, spunti, analisi. I’MmAGINA è il risultato di questi presupposti.

Quattro giorni dedicati alla fotografia in tutte le sue espressioni, un punto di incontro e scambio su cosa significa fare cultura e fotografia oggi, uno spazio di pensiero in cui scoprire che l’immaginazione è un luogo interdisciplinare comune in cui poter scambiare idee per la creazione di domani.

Dal 21 al 24 luglio prende vita, dunque, un fitto programma che spazia dall’esposizione del progetto fotografico e musicale Città, di Francesco Acerbis e Michele Agazzi, che prevede mostra e proiezione di film fotografici di autori internazionali, dalla lettura di portfolio alla creazione del progetto fotografico collettivo “Le Città Invisibili”.

Realizzato da e con il pubblico, questo progetto si ispira a un breve testo estratto da Le città Invisibili di Italo Calvino e sarà occasione di confronto con se stessi, le proprie emozioni, le proprie visoni e con il desiderio di esprimersi per trasformarsi da spettatore a protagonista di un percorso guidato e condiviso, sospeso tra realtà, poesia e immaginazione. Le 80 immagini saranno esposte dal 29 luglio al 30 agosto presso lo Spazio Cam.

PROGRAMMA I’MMAGINA

Giovedì 21 luglio

Dalle 18.00 alle 20.00 – Lettura portfolio

Con Francesco Acerbis e Michela Taeggi

Costo per una sola lettura 20 €, costo per entrambe le letture 35 €.

Venerdì 22 luglio

Dalle 18.00 – Inaugurazione “Città”, progetto fotografico e musicale di Francesco Acerbis e Michele Agazzi.

– 10 fotografie estratte dalle serie Fillide e Zaira del progetto Città invisibile con la traccia musicale dal titolo “Città” composta da Michele Agazzi.

– 5 film fotografici (audiovisivi) realizzati da Francesco Acerbis con le musiche originali di Michele Agazzi. In visione continua Città invisibile, un omaggio a Italo Calvino; La città muta; Nero; Aprés 17 heures; Co-vide | Shared enptiness – Appunti da un tempo sospeso.

Sabato 23 luglio

Dalle 18.00 – Serata Transizioni | una passeggiata nel film fotografico di diversi autori internazionali.

Proiezione di una selezione di opere proposte nelle edizioni Zero, Uno e Due di Transizioni, rassegna internazionale del film fotografico. In collaborazione con Transizioni.

Domenica 24 luglio

Dalle 18.00 – Lettura dei lavori dei partecipanti e chiusura della rassegna

Venerdì 29 luglio

Dalle 18.00 – Inaugurazione della mostra collettiva con i lavori dei partecipanti