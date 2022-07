A “Lazzaretto Estate” la vita di Gaber, circo contemporaneo e Capossela

Bergamo. Si chiude alla grande la terza settimana di programmazione di Lazzaretto Estate 20022 con un mix di spettacoli che unisce teatro, circo contemporaneo e musica.

Giovedì 21 luglio sarà protagonista Stefano Massini con il suo racconto del signor G. “Quando sarò capace di amare” è uno spettacolo che parla di storie, personaggi, vicende realmente accadute, incontri e memorie che lo scrittore non avrebbe mai intercettato, se non fossero state attratte dalla calamita delle canzoni dell’indimenticabile Giorgio Gaber.

Sabato 23 luglio si continua con la compagnia di Circo Contemporaneo Ino Kollektive che porta in scena la consapevolezza del peso delle convenzioni sociali, a volte più pesanti dei vestiti stessi e dei nostri corpi. E allora cosa facciamo? Ci tiriamo, spogliamo, ci portiamo, ci supportiamo. Semplicemente perché é quello che ci piace fare, insieme.

Domenica 24 luglio, infine, è la musica a farla da padrona: Vinicio Capossela torna in scena con “Bestiario d’Amore”, una piccola opera composta di 4 brani di ambientazione trobadorica che conclude il viaggio nel medioevo fantastico di “Ballate per uomini e bestie” affrontando l’ultimo e il più grande dei misteri della natura umana: l’amore.

Ma l’estate non è ancora finita! Si continua fino al 31 luglio con la comicità di Leonardo Manera e imperdibili spettacoli a cura di realtà importanti del territorio tra cui, Teatro Ex Drogheria. Da non dimenticare anche i concerti di grandi artisti del calibro di Michele Bravi, Samuele Bersani e Francesco Renga.

Biglietteria

Biglietti disponibili su www.lazzarettobergamo.it

Spettacoli

21 luglio

STEFANO MASSINI – QUANDO SARÒ CAPACE DI AMARE

Massini racconta a Gaber

H 21.30

Primo autore italiano ad aver vinto cinque Tony Awards (su otto nomination), l’Oscar del teatro americano, oltre ad aggiudicarsi sia il Drama League Award 2022 che l’Outer Critics Circle Award 2022, Stefano Massini in questo spettacolo non si propone di raccontare Gaber, bensì racconta a Gaber.

Ma racconta cosa? Semplicemente storie, personaggi, vicende realmente accadute, incontri e memorie che lo scrittore non avrebbe mai intercettato, se non fossero state attratte dalla calamita delle canzoni del signor G.

Biglietti: € 20,00 + d.p.

23 luglio

INO KOLLECTIVE – INO

Spettacolo di circo contemporaneo

A cura della direzione artistica under 25 del progetto Up To You

H 21.30

Sette donne non pesano poi tanto in questo mondo. Ci siamo chieste: “Cosa succederebbe se… salissimo una sull’altra?”

INO siamo noi, con addosso vari strati di convenzioni sociali, un po’ come tutte. Strati che ci danno fastidio, che non ci lasciano libere di muoverci. Allora ci afferriamo per i vestiti, ci tiriamo, ci svestiamo. E ci rendiamo presto conto che sono più pesanti da portare addosso le pressioni sociali che il peso dei nostri corpi. Ci afferriamo, ci portiamo, ci supportiamo. Semplicemente perché è quello che ci piace fare, insieme.

In scena una giovane compagnia Under 25 e per questo vi è un apposito prezzo speciale per il giovane pubblico Under 25

Biglietti: da € 4,00 + d.p.

24 luglio

VINICIO CAPOSSELA – “BESTIARIO D’AMORE”

a cura di Cipiesse

H 21.30

Vinicio Capossela torna in scena con “Bestiario d’Amore”, concerto che prende le mosse dai brani contenuti nel disco omonimo presentato il 14 febbraio 2020 nella magnifica atmosfera della Union Chapel di Londra.

“Bestiario d’Amore” non è un vero e proprio album, ma una piccola opera composta di 4 brani di ambientazione trobadorica che conclude il viaggio nel medioevo fantastico di “Ballate per uomini e bestie” affrontando l’ultimo e il più grande dei misteri della natura umana: l’amore.

I biglietti per questo spettacolo non sono in vendita presso la biglietteria in loco del Lazzaretto. Disponibili online su Ticketone e Vivaticket e presso gli appositi punti di vendita fisici.

La biglietteria di CIPIESSE sarà aperta anche la sera degli spettacoli.

Per info acquisto biglietti: 030 279 1881 – info@cipiesse-bs.it

Biglietti: da € 25,00 + d.p.

Nella foto: Vinicio_Bestiario_Shooting_SimoneCecchetti