Speciale Bersaglio mobile, SuperQuark o la Belle Epoque? La tv del 20 luglio

Per la prima serata in tv, mercoledì 20 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “SuperQuark”. Scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, raccontate da Piero Angela in studio con ospiti e filmati da tutto il mondo.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Speciale Bersaglio mobile – David Rossi: la nuova verità”. Sarebbero rimasti pochi dubbi sul caso della morte di David Rossi, l’ex capo dell’area comunicazione di banca Mps, trovato morto la sera del 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio.

RaiTre alle 21.20 proporrà “Belle Epoque – C’est la comedie”. Il fumettista Victor si trova nel bel mezzo di una crisi lavorativa e personale, sentendo di detestare un presente in cui non riesce a riconoscersi e in cui non fa altro che litigare con sua moglie, Marianne. Grazie all’incontro con l’imprenditore Antoine, tuttavia, a Victor viene offerto un rimedio adatto alla sua nostalgia: tramite una ricostruzione storica così accurata da sembrare vera, potrà rivivere artificialmente la propria belle époque personale, ovvero il 16 maggio del 1974, il giorno in cui incontrò Marianne per la prima volta.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con il talk-show “Controcorrente”.

Su Canale5 alle 21.30 l’appuntamento è con la serie “La strada del silenzio”. Ispirata alla favola de Il pifferaio di Hamelin – racconta un evento che turberà profondamente una piccola comunità locale: uno scuolabus con a bordo nove bambini delle elementari, tutti figli di alcune delle famiglie più importanti della zona, assieme ad autista e a un assistente, scompaiono nel nulla. Secondo la polizia, si tratta di un rapimento di gruppo. Un caso nel quale verrà coinvolto anche un giovane giornalista, inaspettatamente al centro degli eventi.

L’intera cittadina è fortemente scossa dalla vicenda. Dal puzzle dei sospetti emergono passioni e intrighi, maschere e doppie vite. Di fronte all’incubo, le persone coinvolte sono costrette ad affrontare i propri dèmoni. È quindi necessario attraversare la Strada Silenziosa, per raggiungere la verità.

Ma, affrontata la necessaria espiazione, arriverà anche la redenzione?

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Un’estate in Provenza”; su Rai4 alle 21.20 “L’angelo del male – Brightburn”; su La7D alle 21.20 “Risvegli”; su La5 alle 21.05 “L’uomo perfetto” e su Iris alle 20.55 “Mission”.

Su Rai5 alle 21.15 “In scena – Ilaria Occhini”. Un appassionato ritratto di Ilaria Occhini, raffinata attrice, protagonista della storia del teatro italiano. Mezzo secolo di grandi spettacoli, un percorso esistenziale che scava oltre la superficie dell’immagine della bellissima diva per raggiungere i territori inesplorati dove emerge la verità artistica.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.35 il telefilm “Chicago Fire”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Radio Norba Cornetto Battiti live” e su Italia2 alle 21.10 “My hero academia”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.