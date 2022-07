Scontro frontale in Val Camonica: trentenne perde la vita

Sarebbe bergamasco il trentenne che ha perso la vita nell’incidente frontale di mercoledì mattina sulla strada statale 42 ad Artogne, in Val Camonica, nel Bresciano.

La tragedia intorno alle 9. Secondo le prime ricostruzioni, per ragioni da chiarire l’uomo avrebbe invaso con l’auto la corsia opposta, andandosi a schiantare contro la vettura che viaggiava nell’altra direzione. Il trentenne è rimasto incastrato tra le lamiere e per lui non c’è stato nulla da fare.

L’altro conducente è stato portato in elisoccorso in gravi condizioni alla Poliambulanza di Brescia. Sul posto anche due ambulanze, oltre ai Carabinieri di Breno e ai Vigili del fuoco di Brescia.