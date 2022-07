Quel video compromettente che non avresti mai dovuto fare

Tra tutte le condotte illecite che possono avvenire tramite l’utilizzo dei sistemi informatici, una delle più odiose è certamente il revenge porn, situazione in cui, in assenza di consenso della vittima, avviene la diffusione di video o immagini compromettenti che la raffigurano in atteggiamenti intimi espliciti di natura sessuale.

Secondo uno studio condotto su un campione di 2.000 persone tra la fine di aprile e l’inizio di maggio su incarico dell’associazione no profit Permesso Negato, che studia il fenomeno e dà sostegno alle vittime nel nostro paese, quasi la metà considera la condivisione non consensuale di materiale intimo come uno dei temi più preoccupanti nella sfera della sicurezza informatica, subito dopo il furto di dati personali e le truffe online. Un dato alquanto preoccupante, se paragonato al fatto che l’84% di chi ha condiviso questo tipo di materiale lo rifarebbe, sia perché lo considera divertente o non offensivo, sia perché si sente autorizzato a farlo anche non conoscendo la persona ritratta. In questo senso solo il 13% dichiara di aver sbagliato e il 10% giustifica le proprie azioni in quanto non a conoscenza della non consensualità della vittima.

In Italia sono circa 2 milioni le vittime di diffusione non consensuale di materiale intimo, nel 70% dei casi ragazze e donne che spesso hanno acconsentito allo scatto di un’immagine o alla ripresa di un video al solo scopo di compiacere un compagno che, in seguito, le ha lasciate, diffondendo poi il contenuto a loro insaputa. Il 50% di loro ne subisce le conseguenze senza denunciare, non senza un impatto psicologico o morale, principalmente per paura che la vicenda possa diventare di pubblico dominio.

Forse non tutti sanno, però, che oggi questi comportamenti possono anche essere sanzionati con la pena della reclusione fino a sei anni e della multa fino a 15.000 euro.

In questo dramma si è trovata anche Michela, rivoltasi al mio studio dopo aver appreso che un video che la ritraeva in atti intimi è stato fatto circolare dall’ex compagno in varie chat e social.

“Ricordo che mentre mi recavo in auto presso lo studio per incontrare l’avvocato ero ancora indecisa sul da farsi, perché mi chiedevo che cosa avrebbe potuto pensare di me e che cosa avrei potuto ottenere dalla sua assistenza”.

Quando la vittima è già stata tradita nella propria sfera di massima intimità, diventa cruciale sviluppare un livello adeguato di comunicazione empatica.

“Ho raccontato in maniera molto stringata quanto mi era avvenuto perché mi vergognavo e mi sentivo stupida per aver riposto la mia fiducia in una persona che mi aveva tradita così profondamente. L’avvocato ha inquadrato la situazione e ha cominciato ad elencarmi i miei diritti e le procedure che avremmo potuto mettere in atto per cancellare i contenuti e assicurare alla giustizia il mio ex compagno” dice Michela.

“In pratica, già da questo primo confronto, ho capito che non avevo errato io nel fidarmi, ma che a sbagliare era stato colui che aveva violato la mia fiducia” prosegue.

Affiancata legalmente, Michela ha proposto querela nei confronti dell’ex compagno e di coloro che hanno contribuito alla circolazione del video all’interno delle varie community, ottenendo il rinvio a giudizio di diversi soggetti.

Nel frattempo, con l’ausilio dei nostri partner informatici, si è provveduto a tutte le verifiche necessarie per scongiurare che il filmato potesse essere diffuso anche attraverso siti per adulti ed indicizzato sui motori di ricerca.

“La scelta di affidarmi a un professionista, che ha familiarità con la materia e le diverse procedure, mi ha restituito la mia piena dignità di donna e di persona, scongiurando il rischio che contenuti intimi e riservati continuino a essere condivisi senza il mio consenso”.

**Revenge Porn Research | Maggio 2020, Analisi campionaria del fenomeno della pornografia non consensuale e del percepito degli italiani sul tema. https://www.permessonegato.it/doc/PermessoNegato_Ricerca_Revenge_2022.pdf

Nota: I nomi riportati in questa rubrica sono di fantasia per ragioni di privacy

Testo a cura di Silvano Sacchi, avvocato