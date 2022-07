Parco Ovest 1, sì a un nuovo corridoio verde fino all’ex Gres

Bergamo. Pronte nuove modifiche per il progetto del Parco Ovest 1. La delibera che verrà discussa in sede di prossimo consiglio comunale prevede infatti una serie di interventi particolari, come la creazione di un corridoio verde di connessione dello stesso con l’area ex Gres, un incremento delle aree pubbliche per una superficie complessiva di 3.041 mq e una riduzione delle aree private destinate all’edificazione per una pari superficie, con correlata modifica della tipologia edilizia e un incremento della concentrazione volumetrica e aumento dell’altezza massima dei nuovi edifici privati fino a 5 piani fuori terra.

Nel documento viene inoltre riportata la conferma della volontà da parte dell’amministrazione comunale di realizzare un asilo nido privato, l’eliminazione del parcheggio posto nell’area sud i cui posti auto sono stati ridistribuiti nei parcheggi disposti a fianco dei lotti privati, la previsione di allargamento della via Ravizza nel tratto, attualmente a senso unico, antistante la Chiesa Evangelica, la creazione di due piccole aree private sulle quali collocare le cabine elettriche di trasformazione da asservire a favore di ENEL e la nascita del sottopasso ciclopedonale per il superamento della infrastruttura ferroviaria.

A seguito dell’approvazione della variante, è stato sviluppato anche il progetto esecutivo del parco urbano di oltre 130mila metri quadri che circonda l’abito edificabile. Alla luce anche delle indicazioni e prescrizioni delle Commissioni e dei Servizi Comunali a cui il progetto è stato sottoposto, si è giunti alla stesura definitiva dello stesso che contempla la creazione anche di ampie fasce boschive sull’intero perimetro sud, ovest e nord del comparto. In tale prospettiva, tenendo conto che parallelamente alla circonvallazione vi sarà una fitta e profonda fascia verde, interrotta solo dal rilevato dell’attraversamento ciclopedonale, senza intaccare tutto l’attuale cono visivo verso Città Alta verrà schermato dalle alberature.