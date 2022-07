Bergamo. “Se il mio è un partito coerente e fa della rettitudine una delle marche fondamentali della sua natura, mercoledì sera voterà contro la fiducia al Governo”. Così Dario Violi, il bergamasco coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, intervenuto in occasione del discorso che Mario Draghi ha tenuto al Senato in merito alle sue dimissioni e alla richiesta del Presidente Sergio Mattarella di ripensarci, dopo averle respinte. “L’ho trovato un mero elenco di temi, senza un impegno concreto. La nostra posizione resta chiara, anche alla luce della riunione fiume che abbiamo avuto fino a tarda notte martedì. Tra i tanti fattori determinanti, anche il fatto, spiacevole, che Draghi ha convocato martedì sera prima il Partito Democratico e poi il centrodestra, escludendoci, nonostante fosse stato proprio il mio partito a mettere sul piatto una questione politica non indifferente. Resto dell’idea che non c’è nessuna drammaticità di pensiero nell’immaginare di andare a votare, del resto così fanno tutti i Paesi democratici, e che inserire nel decreto aiuti un termovalorizzatore sia stata una vera e propria mossa politica, una chiara volontà di metterci da parte, aprendo, così e di fatto, una crisi”.