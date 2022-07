Fabio Sannino: “Ad IVS 2022 delegazioni da ben 12 Paesi e si respira aria di grande festa”

“La quarta edizione di IVS nasce naturalmente sotto i migliori auspici. Oggi in fiera respiriamo un’aria di grande festa, incredibile, ma questo ovviamente è giustificato dal fatto di essere riuscita a portare espositori veramente oltre che dall’Italia, anche un po’ da tutto il mondo. Abbiamo delegazioni che arrivano da oltre 12 Paesi, abbiamo presenze veramente importanti, per essere una fiera B2B c’è un numero di iscritti veramente alto e l’0effervescenza è al massimo, quindi mi sembra che ci siano tutte le premesse per lavorare al meglio”, commenta Fabio Sannino, presidente di Promoberg.