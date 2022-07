Comune, on line la nuova carta dei servizi sociali tradotta in 10 lingue

Bergamo. E’ on line la nuova carta dei servizi sociali, tradotta in 10 lingue. A raccontarlo Marcella Messina, l’assessore ai Servizi Sociali del comune di Bergamo. “La carta nasce come strumento di primo orientamento dei nuovi cittadini nel panorama dei servizi di primo interesse per le famiglie di nuovo insediamento in città.

E’ stata tradotta nelle 10 lingue di maggior utilizzo sul nostro territorio: arabo, bangla, cinese, francese, hindi, inglese, punjabi, russo, spagnolo e urdu e per ogni lingua di traduzione c’è il contatto di una mediatrice linguistica e culturale che, previo appuntamento concordato, risponde telefonicamente nella lingua e dialetto madre del cittadino per favorire la comprensione dello strumento e facilita l’orientamento della persona ai servizi. E’ uno strumento unico nel suo genere, soprattutto con questa ulteriore agevolazione del contatto della mediatrice. Si tratta di un documento fondamentale soprattutto nell’ottica del tema delle politiche inclusive, soprattutto perché il nostro impegno è quello di rispondere alle esigenze dei cittadini, dando loro la possibilità di trovare risposte alle loro domande, il tutto tradotto in dieci lingue.

La necessità della sua pubblicazione nasce sia nell’ottica di mettere online uno strumento del Comune di Bergamo che vuole essere vivo e fruibile, sia di dare visibilità a un’azione del progetto Bergamondo che è stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, finanziatore del progetto stesso.

La carta dei servizi al momento è stata distribuita nel suo formato cartaceo presso gli sportelli decentrati dell’Assessorato alle Politiche sociali, all’Anagrafe, Polizia Locale e in formato digitale all’Informagiovani, scuola di italiano Ruah che lo utilizza come strumento di educazione civica e altri interlocutori che si interfacciano con un’utenza originaria di Paesi Terzi.