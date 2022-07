Clusone, il mercato trasloca nel centro storico. E nell’albergo Terminus un ostello della gioventù

Clusone. La decisione ormai è presa. Si cambia. Il mercato si sposta in centro. Alcuni non sono d’accordo, ma il sindaco e la sua amministrazione vanno avanti dritti per la loro strada: “Siamo in dirittura d’arrivo, abbiamo sottoposto la bozza del nuovo regolamento alle associazioni che rappresentano i commercianti ambulanti – commenta il sindaco Massimo Morstabilini -. E ora, in consiglio comunale, si prende atto della revisione del regolamento, al seguito di questa approvazione dovrà essere fatto nu bando per individuare i nuovi posti da assegnare, se si spostano

tutti non ci saranno nuovi ambulanti, altrimenti andremo a fissare nuovi posti”.

L’amministrazione vuole svuotare Piazza Manzù e Piazzale del Sole, recuperare un po’ di parcheggi e ridare vita al centro storico: “Intanto – continua il sindaco – ci hanno donato l’albergo Terminus, chiuso da trent’anni”. Che cosa diventerà? “L’idea è quella un ostello della gioventù con al piano terra un luogo di aggregazione. Un’idea che abbiamo da anni, una zona dove ci sono le scuole, l’asilo, il centro sportivo. È la seconda donazione dopo quella del Monte Polenta”.

Riflettori intanto puntati sul mercato: “Liberiamo un po’ di spazi, stiamo cercando di farlo in un’ottica di rilancio del centro. Vogliamo poi riuscire a riqualificare Piazza Manzù insieme al chiostro”. I tempi non dovrebbero essere lunghi, anzi: “Stiamo ragionando di farlo in poche settimane”. Insomma, si cambia.