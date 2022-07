Atalanta, le ultime amichevoli estive: il programma e dove vederle

Bergamo. Concluso il ritiro a Clusone, la preparazione dell’Atalanta verso l’inizio della Serie A entra nella seconda fase. I nerazzurri apriranno le danze sabato 13 agosto alle 18.30 a Genova contro la Sampdoria. Prima, però, spazio a due amichevoli che permetteranno di trarre ulteriori indicazioni preziose dopo quanto visto nei 9 giorni in Valseriana.

In ritiro l’Atalanta ha affrontato due rappresentative (Valseriana e Valli Bergamasche) e una squadra dilettantistica svizzera (Gambarogno-Contone), ottenendo tre vittorie larghe per 15-0, 10-0 e 12-1. Ora arriva il momento di sfidare i professionisti.

Il calendario delle amichevoli estive dell’Atalanta

23 luglio, ore 17.00: Atalanta-Como (a Sesto San Giovanni)

(a Sesto San Giovanni) 29 luglio, ore 20.45: Newcastle-Atalanta (a Newcastle)

(a Newcastle) 6 agosto, ore 21: Valencia-Atalanta (a Valencia)

Dove vedere le amichevoli dell’Atalanta e info biglietti

La sfida col Como si giocherà allo stadio Breda, dove la Dea sarà ospite della Società Pro Sesto: la Curva Vito Porro (prezzo 5,00€ + 1,50 prevendita) e la Tribuna coperta (prezzo di 10,00€ + 1,50 prevendita) saranno riservate ai tifosi dell’Atalanta. I tagliandi saranno acquistabili esclusivamente online sul circuito TicketMaster. Non sarà pertanto possibile acquistarli direttamente al botteghino dello stadio il giorno della partita. I biglietti sono in vendita dalle ore 18:00 di martedì fino alle ore 23.59 di venerdì. Al momento non è stata comunicata copertura televisiva o streaming per il match.

Il match con il Newcastle sarà trasmesso su DAZN, ma sono disponibili anche 500 biglietti per i tifosi nerazzurri che vorranno affrontare la trasferta: i ticket sono disponibili al prezzo di 20 sterline, circa 25 euro, telefonando al numero 00441912018458 pagando via carta di credito, con ritiro diretto il giorno della partita al fornello 94 al St. James’ Park, lo stadio della squadra inglese.

Non sono state ancora diffuse le informazioni per quanto riguarda la vendita dei biglietti del match contro il Valencia e nemmeno per la trasmissione televisiva. Il match si giocherà al Mestalla e sarà valido per la 50ª edizione del trofeo Naranja, a cui la Dea aveva già partecipato nel 2017, vincendo 2-1. Il legame con gli spagnoli è ovviamente anche per l’ottavo di finale di Champions League nel 2020, in un periodo tra i più delicati nella storia bergamasca.

In programma c’era anche un’amichevole contro il Lecco mercoledì 20 luglio, poi annullata e sostituita con una semplice partitella in famiglia.