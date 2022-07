“Appelli a Draghi, siamo pronti alla Repubblica Presidenziale? No, il Parlamento recuperi la sua centralità”

Con l’apertura della crisi di Governo, le dimissioni del Presidente del Consiglio, si sono susseguiti moltissimi appelli affinché il premier Mario Draghi resti. Un fenomeno che non si era mai visto e che apre ad una riflessione: siamo pronti ad una Repubblica Presidenziale di tipo francese? Inoltre, osservando il grande frastagliamento di gruppi in Parlamento e le continue divisioni di partito, c’è da chiedersi se una legislatura deve ancora mantenere la sua durata di cinque anni? Domande che abbiamo rivolto ad Anna Lorenzetti – associata di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Bergamo.

DAGLI APPELLI A DRAGHI SI VA VERSO UN PRESIDENZIALISMO?

A me pare importante, in prima battuta, distinguere i diversi inviti a restare alla guida del Governo da più parti provenienti e rivolti al Presidente del Consiglio Mario Draghi. Ci sono state importanti prese di posizioni istituzionali, sia di rappresentanti di enti e organismi italiani, sia di paesi stranieri e di organizzazioni sovranazionali. Penso all’appello sottoscritto da molti Sindaci – di piccoli centri, ma anche di comuni di maggiori dimensioni e di grandi città, peraltro esponenti di diverse forze politiche – che nelle scorse ore ha superato le 1300 firme. Lo stesso sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha condiviso la richiesta rivolta a Mario Draghi di non interrompere l’esperienza di governo, in nome della stabilità del paese. Tra l’altro, proprio in nome della stabilità, l’appello chiede anche (o forse soprattutto) alle forze politiche della maggioranza di “pensare al bene comune e di anteporre l’interesse del Paese ai propri problemi interni”.

Ma la stampa riferisce di appelli provenienti anche da medici dal mondo Universitario, come pure dal contesto internazionale, con gli inviti di Emanuel Macron, Olaf Scholz e Ursula Von der Leyen a non dimettersi. Addirittura Iryna Vereshchuk, vicepremier dell’Ucraina, è intervenuta sulla crisi di governo in Italia, chiedendo a Draghi di restare. La stessa stampa internazionale, penso a un recente editoriale del Guardian, si è posizionata restituendo una forte preoccupazione che al cambio di Governo possa seguire una instabilità politica italiana e dunque anche europea.

Il timore che serpeggia è che la crisi di governo possa mettere a repentaglio le risorse legate al PNRR che Mario Draghi – sicuramente stimato e riconosciuto sul piano internazionale –

garantisce. Mi permetto però di sollevare su questo qualche dubbio poiché gli impegni assunti dal Governo per attuare, attraverso il PNRR, il Next Generation in Eu, sono comunque vincoli che

qualsiasi Governo, retto da qualsiasi maggioranza, dovrà comunque portare avanti.

A ogni modo, tornando agli appelli, se la posizione dei rappresentanti delle istituzioni straniere e internazionali, di tanta parte del mondo politico locale, come anche della stampa è chiara, meno mi sembra lo sia quella dei cittadini. Mi sembra difficile, infatti, da contare la porzione di popolazione contraria alle dimissioni di Draghi, se non in maniera sommaria e approssimativa. Sulla stampa leggo di sit-in in cui però – sempre stando alle descrizioni riportate – sarebbero presenti più esponenti politici che cittadine e cittadini “comuni”, per cui sarei più cauta sugli appelli che

provengono dalla cosiddetta società civile.

E comunque resta il fatto che in una democrazia parlamentare quello che conta è la fiducia del Parlamento, fiducia che – lo voglio ricordare – il Parlamento ha confermato al Governo guidato da

Mario Draghi (con 172 voti, dunque ben più del necessario). La crisi, è bene ricordarlo, non è dipesa dalla rottura del rapporto di fiducia fra Parlamento e Governo. Sono state piuttosto le

tensioni interne alla maggioranza, e in specie a un partito, a innescare il percorso verso le dimissioni del Presidente del Consiglio.

Anna Lorenzetti

A me pare che, paradossalmente, ciò possa rappresentare un’occasione importante per recuperare la centralità del Parlamento, per restituire al confronto democratico all’interno di Camera e Senato, una centralità spesso resa opaca negli ultimi anni. Il rinvio di Draghi alle Camere da parte del Presidente Mattarella consentirà invece di portare le tensioni politiche interne alla maggioranza e ai diversi partiti che la compongono nella loro sede “naturale”, che non è rappresentata dai social, dalla stampa o dalle chat dei gruppi politici.

La domanda cui il Parlamento dovrà dare una risposta è se vi siano le condizioni a partire dalle quali l’esperienza del Governo Draghi aveva preso le mosse, se il Presidente del Consiglio può

ancora essere l’interprete e il garante dell’indirizzo politico unitario che la Costituzione gli assegna, consegnando alle forze politiche una responsabilità importante.

Sarà interessante osservare gli sviluppi della crisi, se vi sarà o meno un voto, se le forze politiche si assumeranno la responsabilità di respingere la fiducia e determinare la fine del Governo Draghi

o se ne emergerà una diversa maggioranza, senza il Movimento 5 Stelle, a cui non potrebbe però che fare seguito anche una modifica della compagine governativa.

Soltanto se si verificasse l’impossibilità di un nuovo governo la via delle elezioni rappresenterebbe l’esito inevitabile (ma non impossibile), dovendosi poi immaginare ritmi serrati per il nuovo Governo nel fare fronte alla complessità del periodo (non soltanto la legge di bilancio e l’esecuzione degli impegni assunti con il PNRR secondo le rigide tabelle di marcia, ma anche le questioni di politica esterna, penso al conflitto in Ucraina, ma anche alla necessità di risolvere la dipendenza energetica, oltre a questioni sempre più rilevanti come il lavoro). Mi piacerebbe dunque se questa crisi fosse l’occasione per recuperare la centralità del Parlamento più che per virare verso il Presidenzialismo.

LA LEGISLATURA POTREBBE ESSERE PIÙ BREVE?

La risposta non può prescindere da alcune riflessioni di carattere generale.

Da alcuni anni, si assiste, in Italia, a un grado di volubilità nel voto veramente considerevole. L’elettorato cambia idea assai rapidamente, di frequente e radicalmente. E non si può realisticamente pensare che a ogni sondaggio che segnala una (supposta) modifica della (supposta) maggioranza nel paese si invochi l’immediato ritorno alle urne, diversamente evocando una lesione della democrazia. Piuttosto, quando si vota, sarebbe importante ricordare qual è l’orizzonte temporale di riferimento e assumersi la responsabilità di un voto che quel mandato è chiamato a ricoprire. Se cinque si ritengono troppo lunghi, tre anni mi sembrano obiettivamente pochi per assicurare una stabilità nell’azione politica.

In alcuni paesi, la durata è di quattro anni, lasso temporale che comunque non metterebbe al sicuro la stabilità del Governo nel caso di modifiche repentine come nel nostro paese accade di frequente. Si ricorderà che la cosiddetta crisi del Papeete si verificò nell’estate 2019, dunque a metà della legislatura per cui neppure 4 anni di legislatura avrebbero rappresentato un periodo senza scossoni.

In generale, si percepisce una grande confusione e un generale disorientamento nell’elettorato, a cui segue un sempre più debole interesse per la politica. Di certo, corresponsabili sono anche le

forze politiche, spesso sentite assai distanti dai “bisogni” delle persone e chiuse in dialoghi su questioni percepite come poco importanti nella quotidianità. Come dimostra l’altissimo tasso di

astensione, che tocca percentuali sempre più elevate, sempre più debole è la partecipazione alla vita politica, con una sempre maggiore perdita del ruolo dei corpi intermedi, dei partiti. Questi

aspetti si combinano con la spasmodica ricerca di strumenti asseritamente espressione democrazia diretta che però spesso si incartano su loro stessi generando ancora più confusione.

Di fatto, è però importante considerare i tanti interessi in gioco, e la stabilità del sistema è uno di questi, che una legislatura di tre anni renderebbe veramente difficile da garantire.

Anna Lorenzetti – associata di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Bergamo