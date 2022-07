Le previsioni del tempo a cura di Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo.

Analisi generale

La presenza del promontorio continua a garantire condizioni di stabilità su gran parte dell’Europa centro-occidentale, arrivando ad interessare le coste meridionali della Penisola Scandinava. Il lento movimento verso levante, dell’area ciclonica iberica, contribuirà ad erodere il bordo occidentale del promontorio, limitando la sua estensione. Tempo stabile sulla Lombardia, con temperature oltre le medie del periodo.

Martedì 19 luglio

Tempo Previsto: poco nuvoloso, per presenza di nubi basse su Valchiavenna, Valtellina e Orobie. Cieli sereni sulle restanti aree. Durante le ore centrali della giornata, locali sviluppi di nuvolosità cumuliforme sui rilievi alpini e prealpini con possibili locali precipitazioni su alta Valtellina e Adamello. Alte velature in transito, ad iniziare dai settori occidentali, durante la seconda parte della giornata.

Temperature: valori MIN quasi stazionari e compresi tra 22/24°C, fino a 26°C nei grandi centri urbani;

valori Massimi quasi stazionari e compresi tra 33/35°C, fino a 36/37°C su Bassa Padana.

Venti: al piano per tutto il giorno brezze sostenute dal settore EST, tendenti a ruotare al settore SUD nelle ore più calde.