Roncalli Viaggi è partner di TEDxBergamo 2022 – Oxygen

RONCALLI VIAGGI ha scelto di essere partner della 7° edizione TEDxBergamo dal titolo OXYGEN che si terrà il 25 settembre nella prestigiosa sede del Teatro Donizetti di Bergamo.

Animata da speaker e diversi performer, la conferenza multidisciplinare quest’anno avrà come tema OXYGEN, perché mai come in questo periodo è fondamentale chiedersi “Che cosa ci ossigena? Cosa può e deve fare ognuno di noi per non limitarsi a sopravvivere, ma per VIVERE davvero?”.

Perché supportiamo TEDxBergamo OXYGEN ?

Per diffondere idee, respirare aria nuova, confrontarci con altre realtà e cercare insieme nuove chiavi di lettura e possibili risposte alle sfide di questi ultimi anni e a quelle che si presenteranno in futuro.

RONCALLI VIAGGI non poteva non essere in prima fila per un evento così significativo e ha deciso di affiancare questa comunità globale, di cui condivide mission e intenti. Creatività, innovazione, arte, tecnologia, ambiente, medicina, scienza: il palcoscenico di TEDxBergamo OXYGEN sarà variegato, i temi affrontati nei talk dagli speaker saranno tanti, ma il filo comune, ancora una volta, sarà diffondere idee di valore, e NOME AZIENDA è orgogliosa di poter partecipare a questa manifestazione in qualità di partner e di pubblico.

RONCALLI VIAGGI come ogni azienda, rappresenta un microcosmo che non può sopravvivere senza OXYGEN e che sempre più urgentemente necessita di un confronto trasversale e multidisciplinare, per provare a costruire un percorso, raggiungere una meta, realizzare un’idea, farsi promotrice di un cambiamento. RONCALLI VIAGGI è con TEDxBergamo perché il mondo, i viaggiatori, i turisti hanno bisogno di “aria nuova” e di nuove esperienze da vivere.

Ad affiancare i famosi talk TEDx, ci saranno i TEDxBergamo Lab ideati e realizzati da 3 istituti scolastici della bergamasca; 5 laboratori interattivi che si animeranno nel Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti in due diversi momenti, la mattina prima dell’inizio del live e durante la pausa pranzo. Aperti al pubblico, i Una affronteranno il tema OXYGEN dal punto di vista delle discipline fisico-matematiche.

Domenica 25 settembre 2022, vi aspettiamo tutti al Teatro Donizetti di Bergamo (P.zza Cavour, 15) per la 7° edizione di TEDxBergamo OXYGEN: la giornata avrà inizio alle 10:00 con l’apertura degli ingressi e la possibilità di accedere ai TEDxBergamo Lab, a seguire, due sessioni di interventi della durata di circa 15 minuti per ogni speaker (11.00-13.00 e 14.30-17.00), intervallate da una pausa.

Per acquistare i biglietti visitate il sito web www.tedxbergamo.com.

Per restare sempre aggiornati, è possibile iscriversi alla newsletter e seguire TEDxBergamo sui canali social: Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram o sul sito web tedxbergamo.com