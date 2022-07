Paolo Borsellino, Battiti live o Final destination 5? La tv del 19 luglio

Per la prima serata in tv, martedì 19 luglio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione della fiction “Paolo Borsellino – I 57 giorni”. Gli ultimi giorni di Paolo Borsellino, dall’attentato a Giovanni Falcone a quello di via D’Amelio, di cui fu vittima. Il magistrato della procura di Palermo cerca di scoprire gli autori e i mandanti della strage di Capaci ripartendo dalle indagini di Falcone. La sua è una lotta contro il tempo, consapevole che i responsabili della morte del suo collega e carissimo amico Giovanni sono pronti ad eliminare anche lui…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Dalla strada al palco”. Una grande festa in cui la Rai offre agli artisti di strada la grande occasione di esibirsi in prima serata, su un prestigioso palco televisivo, davanti alla più inflessibile delle giurie, il pubblico. Conduce Nek.

L’attualità e la politica saranno protagoniste su RaiTre alle 21.20 con “Filorosso”. Filorosso si propone come spazio di approfondimento e comprensione dei fatti salienti che si dipaneranno lungo l’estate. Negli scenari resi incerti dalla guerra in corso, tra gli interrogativi aperti sulla definitiva evoluzione del contesto pandemico, la politica, l’economia, il problema dell’occupazione, la società sono attese dal passaggio attraverso un’estate non comune su cui si addensano molte domande. Molte le inchieste ed i reportage sul territorio, le interviste e i racconti in studio attraverso gli occhi dei protagonisti della scena italiana e internazionale.

Su La7 alle 20.35, invece, ci sarà il talk-show “In onda”.

Italia1 alle 21.25 trasmetterà “Radio Norba Cornetto Battiti live”.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.30 c’è “Mamma o papà?”; su Rai4 alle 21.20 “Starship Troopers – Fanteria dello spazi”; su Rai5 alle 21.15 “Rebel in the rye”; su La5 alle 21.05 “Prima di domani”; su Iris alle 20.55 “Pistole roventi” e su Italia2 alle 21.10 “Final destination 5”.

Da segnalare, infine, su Rete4 alle 21.25 la serie “Harry Wild – La signora del delitto”; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me” e su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Star in the star”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai