Humanitas Medical Care Almè, il numero WhatsApp per i pazienti

Humanitas Medical Care Almè in via Castelvaglietti 2/a, offre un servizio di alta qualità che risponde alle esigenze di prevenzione e cura delle persone.

E ora, per poter essere ancora più vicini ai suoi cittadini e offrire un servizio di prossimità, Humanitas Medical Care di Almé ha attivato un numero di telefono WhatsApp per rispondere ai dubbi e alle domande dei pazienti riguardo a visite ed esami diagnostici eseguibili al centro medico di Almé.

È possibile contattare Humanitas Medical Care di Almé al numero 338 7140120 – negli orari di apertura della struttura – per informazioni su prelievi ed esami di laboratorio e per informazioni su visite ed esami diagnostici .

Per prenotazioni, invece, resta valido il numero 035 0747000, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17; oppure è possibile prenotare sul sito di Humanitas Medical care Almè.

Humanitas Medical care ad Almè: i servizi

Il Centro Prelievi di Humanitas Medical Care Almè offre ad adulti e bambini (dai 6 anni in su) molte tipologie di analisi a approfondimenti, con tutta la qualità del Laboratorio Analisi di Humanitas Gavazzeni Bergamo.

I pazienti possono accedere sia con il Servizio Sanitario Nazionale (con impegnativa del medico di assistenza primaria), sia privatamente. I prelievi si eseguono da lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 9.30, mentre il ritiro referti è aperto dalle ore 10 alle ore 12.

Prelievi ed esami di laboratorio vengono eseguiti ad accesso diretto, senza prenotazione.

In più, il Centro Prelievi offre i nuovi pacchetti “Check Lab” predisposti dai nostri specialisti e adatti alle esigenze delle varie tipologie di paziente.

Nel Centro Medico invece sono offerte visite specialistiche e di diagnostica ecografica in regime privato e in convenzione con fondi, entri assicurativi ed aziende. Presso il Centro Medico vengono eseguiti tamponi naso faringei solo in regime privato.