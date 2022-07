Guasto tecnico all’aereo, volo per Barcellona bloccato: 200 passeggeri in attesa

Orio al Serio. Sono circa 200 i passeggeri bloccati all’aeroporto di Orio al Serio in attesa di imbarcarsi per il volo diretto a Barcellona con la compagnia aerea Ryanair.

Un volo che doveva partire nella sera di lunedì 18 luglio, alle 21,40. Con un’ora e mezza di ritardo i passeggeri sono stati imbarcati, poi una volta sulla pista un primo fermo.

“Eravamo pronti al decollo, quando tutto è stato bloccato – racconta una di loro -. Hanno chiamato ingegneri e personale, hanno controllato il carburante. Dopo due ore sembrava che fossimo pronti a decollare, il rullo sulla pista e poi di nuovo lo stop. A questo punto ci hanno fatto scendere dall’aereo e siamo tornati nell’aerostazione. Alle due di notte ci hanno detto che il volo sarebbe ripartito alle 8.45 di questa mattina, ma così non è stato. Abbiamo dormito sulle sedute in aeroporto in attesa di questo volo, solamente il personale di terra ci ha fornito acqua e assistenza”.

Ora i passeggeri sono fermi ancora in aeroporto.

“La partenza del volo è annunciata per le 11, stiamo aspettando il comandante da Venezia, almeno così ci hanno detto” conclude spazientita la passeggera che ha raccolto la frustrazione di tutti i viaggiatori in attesa.