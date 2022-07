Covid: 18.180 i nuovi positivi in Lombardia, 1.649 a Bergamo

Sono 18.180 i nuovi positivi in Lombardia, a fronte degli 80.565 tamponi effettuati, 1.649 a Bergamo.

Diminuiscono di due unità i ricoverati nelle terapie intensive (38), 5 in più nei reparti (1.543).

I decessi nelle ultime 24 ore sono 28.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 80.565, totale complessivo: 39.578.103

– i nuovi casi positivi: 18.180

– in terapia intensiva: 38 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.543 (+5)

– i decessi, totale complessivo: 41.170 (+28)

I nuovi casi per provincia

Milano: 5.480 di cui 1.676 a Milano città;

Bergamo: 1.649;

Brescia: 2.177;

Como: 1.013;

Cremona: 792;

Lecco: 489;

Lodi: 494;

Mantova: 1.055;

Monza e Brianza: 1.510;

Pavia: 1.042;

Sondrio: 278;

Varese: 1.489.