Cascina Ponchia, pronti 1 milione e 700 mila euro per la ristrutturazione

Bergamo. Una rigenerazione urbana, quella dell’area ex Italcementi, che passa anche da una serie di interventi di natura urbanistica, a favore della città e dei cittadini, e dalla riqualificazione di Cascina Ponchia. Unitamente infatti alla realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale e commerciale, la delibera di Giunta che verrà portata e discussa in sede di consiglio comunale nella tre giorni di inizio settimana prossima, opere di urbanizzazione primaria che verranno cedute gratuitamente al comune come la realizzazione di un nuovo marciapiedi in via Camozzi con allargamento dello stesso per formazione piazza, aiuole a verde, alberature ed illuminazione, l’allargamento di un nuovo marciapiedi via Madonna della Neve, con previsto arredo urbano e nuova illuminazione, la sostituzione del manto stradale di via Camozzi e via Madonna della Neve con realizzazione di nuova pavimentazione, illuminazione pubblica e rifacimento di una nuova segnaletica. Il costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione, che verrà meglio quantificato in sede di ritiro del relativo permesso di costruire, è complessivamente stimato in euro 582.315,00 e verrà interamente dedotto, in forma indistinta, dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi all’intervento in progetto. Le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale.

Previsto anche un collegamento ciclopedonale ad uso pubblico, di tre metri tra via Madonna della Neve e via Stoppani, illuminato e realizzato in conformità alla normativa per l’abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche e, appunto, la riqualificazione dell’immobile di proprietà del comune denominato “Cascina Ponchia”, da destinare a spazi sociali quale luogo di

accoglienza su possibili forme di disagio e di difficoltà familiari, con spazi aperti anche per il quartiere. Il costo preventivato dell’opera è stimato in euro 1 milione e 700mila euro, con la conclusione dei lavori entro 15 mesi dal loro inizio.

L’intervento garantirà anche la sistemazione di un passaggio pedonale tra via Camozzi e via Stoppani e la realizzazione di un servizio scolastico nello stabile Heidelberg sito in Via Rovelli-David.