“Vedere la voglia di sperimentarsi di questi ragazzi è uno stimolo enorme. Dobbiamo promuovere e diffondere il loro esempio per arrivare anche a tanti altri”. Stefano Bolognini, assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione, in visita al Punto Giovani Isola di Ponte San Pietro, ha concluso con queste parole l’incontro con una decina di ragazze e ragazzi under 30 aderenti ai progetti per i giovani di Azienda Isola (capofila) e Aeris Cooperativa Sociale. Chi cucendo vestiti, chi dipingendo tele con materiale di recupero, chi promuovendo un coro in un bene pubblico fino a poco prima abbandonato: ogni giovane porta con sé l’unione di forza di volontà e passione.

L’occasione della visita di Bolognini è nata, in particolare, per la volontà dell’assessore di seguire da vicino uno dei progetti finanziati da Regione Lombardia attraverso la Linea 3 Restart Future del bando ‘La Lombardia è dei giovani’, ovvero #WORKHUB, che ha come capofila Azienda Isola Bergamasca e come partner, oltre ad Aeris, Mestieri Lombardia, Comune di Cremona e Jobiri/Job4you. “I ragazzi sono uno sguardo verso il futuro- ha sottolineato Maria Fantini, presidente del cda di Azienda Isola-, ci investiamo molto: bisogna andare a conoscerli paese per paese, creando punti di incontro e sportelli per stare vicino a loro, alle loro esigenze”.

#WORKHUB, la cui azione arriva fino ad aprile 2023, ha la finalità di mettere in rete i servizi e le opportunità rivolte ai giovani da 15 a 34 anni residenti sul territorio dell’Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, nell’ambito dell’orientamento al lavoro. Si intende l’orientamento come un accompagnamento del beneficiario in un percorso virtuoso, coerentemente con il modello di welfare di comunità. Il Punto Giovani di Ponte San Pietro, luogo della visita dell’assessore regionale, è l’hub di ambito di #WORKHUB, ovvero il fulcro attorno a cui ruotano le attività del progetto. “Quello che facciamo da tempo con i giovani e che faremo anche con i partecipanti a #WORKHUB è dare loro spazi e opportunità per dare sfogo al loro entusiasmo e la voglia di fare”, ha spiegato Marina Milesi, coordinatrice delle Politiche Giovanili di Aeris Cooperativa Sociale -che ha 28 anni di storia e conta su 700 soci lavoratori- per l’Isola Bergamasca. “Coprogettiamo con i ragazzi le varie azioni: loro sono protagonisti, noi come Aeris facilitiamo le sinergie con le realtà del territorio in cui vivono e agiscono”. Il progetto, che prevede anche ‘open days’ di alcune aziende locali, conta anche su una piattaforma online – www.talenthub.coach – dove operatori esperti supportano ragazze e ragazzi nelle loro scelte formative e professionali.

“Tutti i ragazzi che hanno presentato dei progetti – ha ricordato Milesi –, hanno partecipato ad una call. Tramite il sito, la pagina Facebook e i canali social abbiamo lanciato un annuncio per offrire un’opportunità ai giovani perché le politiche giovanili si fanno per i giovani ma, prima di tutto, con loro”.

A Brembate Sopra il primo progetto dei giovani Cristina, Ilaria, Lisa e Michele, loro sono il gruppo @C3, è stato quello di rigenerazione urbana intervenendo su un sottopasso degli anni 80 che versava in uno stato di degrado. Il sottopasso, vicino alla scuola media, è stato inaugurato nell’ottobre del 2021. L’altro progetto realizzato è “2050 Odissea nella plastica” che ha dato vita ad una mostra fotografica, una installazione artistica e un documentario, tutti ispirati a temi ambientali. I prossimi obiettivi del gruppo sono: costituirsi come associazione per rendere tutto più istituzionale e creare laboratori, occasione per interagire con la comunità.

Bolognini: “La Lombardia è dei giovani. Valorizziamo i loro talenti e la creatività”

Igor insieme al socio Raffaele ha dato vita a B16. La visione nasce nel 2020 come una semplice idea legata alla loro attenzione verso l’ambiente e la sostenibilità: realizzano infatti quadri con impatto ambientale positivo. A maggio 2021 nasce la startup che oggi collabora con numerosi artisti che propongono stili differenti uniti da un’unica etichetta artistica e con Treedom per il loro progetto di riforestazione.

A Prezzate di Mapello i giovani Mattia e Anna nell’ottobre del 2021 hanno ridato vita ad una sala che si trova in un edificio medievale di proprietà del comune, molto spaziosa ma inutilizzata da anni. “A questo ambiente abbiamo dato il nome di “Saletta” –ha spiegato Mattia-, invitando la popolazione del territorio a riempirla di iniziative. Abbiamo cominciato con un concerto, subito dopo una mostra, poi un attore che ha proposto i suoi monologhi e alpinisti che hanno animato una serata parlando di trekking. La saletta è un ambiente ibrido, da costruire insieme alla gente del territorio. È uno spazio di condivisione di arte, di cultura, di idee che mancava e noi abbiamo cercato di supplire”.

Amanda di Paladina, molto eclettica, ha voluto cambiare vita lasciando l’animazione video con i cartoni animati perché impegno “molto tecnico e poco umano”. Il suo progetto è cucire vestiti con materiale di scarto, usati, o di magazzino piuttosto che scampoli. “Tanto lavoro manuale. Tanta attenzione all’unicità, all’artigianato, alle tecniche di ricamo e bigiotteria. L’ idea, in questo contesto, è riuscire a sensibilizzare su vari temi come il recupero delle tecniche”.

Anna di Valbrembo, che come gli altri giovani ha risposto alla call della cooperativa, viene da un’esperienza di fotografa e foto legate alla natura, in quanto appassionata di montagna. Da gennaio ha cambiato strada aprendo la partita iva e impegnandosi in creazioni artistiche, che abbinano design d’interno con piante vive, e quadri realizzati con muschio sterilizzato e pianti artificiali.

Serena e Alice della compagnia teatrale “Trasfigura”, associazione di promozione sociale nata nel 2018, si occupano di produzione di spettacoli e performance teatrali e di progettazione artistica sul territorio. Nel 2018 propongono Trasfigurazioni, format progettuale per la valorizzazione della storia e della cultura locale dei territori attraverso le arti performative. La prima edizione (Trasfigurazioni – Per un nuovo centro gravitazionale, 2019) ha trovato il suo focus nel quartiere della Malpensata con la proposta di attività laboratoriali per tutte le età (con il sostegno del Comune di Bergamo). Nel 2021 progettano e curano le rassegne Terre d’Arte. Una rassegna di musica e performance artistiche nelle Terre del Vescovado (con il sostegno di Fondazione della Comunità Bergamasca) e Trasfigurazioni – Sguardi in Valle Imagna (con il sostegno di Azienda Consortile Valle Imagna).

Al termine delle presentazioni il commento dell’assessore regionale. “Questo spaccato di attività artistiche –ha detto Bolognini- permette di comprendere come si muovono i giovani. In maniera trasversale, con un sacco di input, di energia positiva, di creatività. Viviamo in un momento storico in cui il posto garantito, a tempo indeterminato, non è più l’ambizione ma i giovani vogliono sperimentare. Investono energie alla ricerca di qualcosa che tendenzialmente risponda maggiormente alla loro sensibilità, a obiettivi e pensieri che albergano dentro di loro. Un cambiamento che possa trasformarsi anche in un lavoro, dove le aspirazioni di ognuno possano trovare soddisfazione”.

L’assessore regionale ha elogiato i progetti presentati perché “voi siete un esempio per altri ragazzi che stanno cercando la propria strada. Ammirevole è la voglia che dimostrare di mettervi in gioco, di sperimentare, di trovare qualcosa che risponda a bisogni, a sentimenti, e che sia anche di stimolo alla comunità. Regione Lombardia cerca di conoscere, sostenere, alimentare, valorizzare i vostri percorsi perché trovino una forma di supporto e stimolo per altri ragazzi”.

In questi giorni Regione Lombardia sta introducendo un portale nuovo che raccoglie tutte le opportunità, tutte le iniziative, tutti i bandi destinati ai giovani. “Lavoriamo – ha anticipato Bolognini- per aiutare i giovani artigiani a partecipare a momenti fieristici come l’artigiano in fiera che si tiene a dicembre a Milano. Lanceremo una call per selezionare una ventina di ragazzi, artigiani, che possano esporre, così da avere non solo un momento di visibilità, ma anche di affiancamento e di tutoraggio così da perfezionare anche la parte legata al marketing”.

“Questo è stato un bel momento di confronto con tanti giovani -ha concluso l’assessore regionale- che hanno saputo trovare la loro strada grazie al loro talento e, attraverso l’arte e le competenze digitali, sono riusciti a creare e trovare nuove professioni con cui guardare al futuro con ottimismo. La Lombardia è dei giovani e noi dobbiamo aiutarli nel loro percorso ogni giorno”.